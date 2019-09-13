YÖKDİL başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? YÖKDİL başvuru kılavuzu 2019 yayınlandı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşecek. YÖKDİL sınavına girmek isteyen adaylar, başvuruların ne zaman ve nereden alınacağını merak ediyordu. ÖSYM, YÖKDİL başvuruları ile ilgili duyuru yayınladı. Buna göre, YÖKDİL başvurularının bugün itibari ile alınmaya başladı. YÖKDİL sınavına ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-YÖKDİL Kılavuzunda yer alıyor. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. YÖKDİL sınavı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. 2019 YÖKDİL başvuru kılavuzuna haberimiz içerisinden erişim sağlanabiliyor.

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YÖKDİL başvuruları, 13-23 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

YÖKDİL SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Sınava; Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek isteyen adaylar katılabileceklerdir.

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

Sınav ücreti ödeme işlemleri; bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 24 Eylül 2019 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için belirtilen tarihte saat 23.59’da sona erecektir.

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL sınav ücreti 120 TL olarak belirlendi.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınav 3 saat (180 dakika) sürecek.