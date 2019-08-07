YÖK İLİTAM sonuçları 2019 belli oldu mu? YÖK sağlık lisans tamamlama sonuçları 2019 açıklandı mı?

YÖK İLİTAM sonuçları ile YÖK sağlık lisans tamamlama sonuçları 2019 belli oldu mu? merak edilen konuların başında yer alıyor. Yükseköğretim Kurulu'nun 2019 Sağlık ve İlahiyet Lisans Tamamlama Yerleştirme Sonuçlarını açıklaması bekleniyordu. Adayların heyecanla beklediği yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. YÖK 2019 Sağlık ve İlahiyet Lisans Tamamlama Yerleştirme Sonuçlarını iki ayrı duyuruda ilan etti. YÖK İLİTAM sonuçları ile YÖK sağlık lisans tamamlama sonuçlarına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

KAYITLAR NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt işlemleri 7-15 Ağustos (23:59) tarihleri arasında, kayıt işlemleri ise 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu süreler içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Yerleşen adaylardan önlisans öğrenimlerini yurtdışında tamamlayanların kayıt işlemleri ilgili üniversiteler tarafından alınacak olup, elektronik kayıt yapmayacaklardır.

Kayıt aşamasında gerekli olan belgeler ilgili üniversitelerden öğrenilebiliyor.

SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMAYA KİMLER BAŞVURABİLDİ?

Sağlık önlisans programlarından 19.11.2014 tarihinden önce mezun olan adaylar 2019 Sağlık Lisans Tamamlama Programına başvuru yapabiliyor.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri 17/07/2019 (Saat:15:30) – 24/07/2019 (Saat:17:00) tarihleri arasında başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapıldı.

Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak önlisans mezuniyet tarihi, mezuniyet alanı ve mezuniyet not ortalamaları YÖKSİS Veri Tabanından otomatik olarak çekilecektir.

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMAYA KİMLER BAŞVURABİLDİ?

18.05.2018 tarihinden önce ilahiyat önlisans programından mezun olanlar, 2019 İlahiyat Lisans Tamamlama Programı'na başvuru yapabiliyor.

2019-2020 eğitim öğretim yılı için İlahiyat Lisans Tamamlama Programı'na ilişkin başvuru ve tercih işlemleri, 17.07.2019 – 24.07.2019 (Saat:17.00) tarihleri arasında Yökseköretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) resmî internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile gerçekleşti.