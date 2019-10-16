YÖK Başkanı açıkladı: YÖK yetenek sınavı kalktı mı?

  • Bist 100
    94137.2
  • Dolar
    5,8763
  • Euro
    6,5051
  • Altın
    281,3370
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ameliyatla oğlunu sakatladı Ameliyatla oğlunu sakatladı
Oxford sözlüğüne Star Wars güncellemesi Oxford sözlüğüne Star Wars güncellemesi
TÜGVA Kültür Sanat Okulu kapılarını gençlere açıyor TÜGVA Kültür Sanat Okulu kapılarını gençlere açıyor
81'lik kurye 81'lik kurye
Kaynanasının izinde Kaynanasının izinde
"Mars’ta yaşam var ama saklıyorlar" "Mars’ta yaşam var ama saklıyorlar"
Vakıfbank'tan çiftçiye destek Vakıfbank'tan çiftçiye destek
ABD'li sanatçı Della Miles'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek ABD'li sanatçı Della Miles'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek
2020'de yeni rekor beklentisi 2020'de yeni rekor beklentisi
Firmalara fuar için teşvik ödemesi Firmalara fuar için teşvik ödemesi
İntibak ve erken emeklilik geliyor İntibak ve erken emeklilik geliyor
Koca terörüne bir kurban daha Koca terörüne bir kurban daha
Engelli adama tekme tokat gasp Engelli adama tekme tokat gasp
Eymen'in cesediyle servise çıkmış Eymen'in cesediyle servise çıkmış
Yasak aşk yüzleşmesinde kanlı son Yasak aşk yüzleşmesinde kanlı son
POS'lu tefecilere darbe POS'lu tefecilere darbe
Trump: Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değildir Trump: Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değildir
Kronik ağrılara yol açan stresi önlemek mümkün! Kronik ağrılara yol açan stresi önlemek mümkün!
Rusya'nın açıklaması için Türkiye'den ilk yorum Rusya'nın açıklaması için Türkiye'den ilk yorum
YPG'nin 6 keskin nişancısı etkisiz hale getirildi! YPG'nin 6 keskin nişancısı etkisiz hale getirildi!
Türkiye'den iki isim haftanın takımına seçildi Türkiye'den iki isim haftanın takımına seçildi
ABD Türkiye ile hasım olmak istemez: Ortadoğu, Karadeniz, Doğu Akdeniz... ABD Türkiye ile hasım olmak istemez: Ortadoğu, Karadeniz, Doğu Akdeniz...
Oğuzhan Koç Yağmur Tanrısevsin çifti ayrıldı! Oğuzhan Koç kimdir, Yağmur Tanrısevsin kimdir? Oğuzhan Koç Yağmur Tanrısevsin çifti ayrıldı! Oğuzhan Koç kimdir, Yağmur Tanrısevsin kimdir?
Son Dakika: YPG/PKK'nın insansız hava aracı düşürüldü Son Dakika: YPG/PKK'nın insansız hava aracı düşürüldü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Ekim 2019 Çarşamba 16:41:04 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 16:43:34

YÖK Başkanı açıkladı: YÖK yetenek sınavı kalktı mı?

YÖK Yetenek sınavı kalktı mı? sorusu gündemde en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Özel yetenek sınavı kaldırıldı iddialarının gerçek olup olmamasına dair Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç açıklama yaptı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan 128 programdan sadece 14'ünde artık merkezi yerleştirme sınavı ile öğrenci alınacağını söyledi. İşte YÖK Başkanı'nın YÖK yetenek sınavına ilişkin açıklaması..

YÖK Yetenek sınavı kalktı mı? merak ediliyor. Özel yetenek sınavı kaldırıldı iddialarının gerçek olup olmamasına dair Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç açıklama yaptı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan 128 programdan sadece 14'ünde artık merkezi yerleştirme sınavı ile öğrenci alınacağını söyledi. YÖK Başkanı'nın YÖK yetenek sınavına ilişkin açıklaması haberimiz içerisinde yer alıyor.

YÖK BAŞKANI AÇIKLADI: YETENEK SINAVI KALDIRILDI MI? 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Genel Kurulu kararıyla özel yetenekle öğrenci alan 128 programdan sadece 14'üne merkezi yerleştirmeyle öğrenci alımına geçileceğini belirterek, "Bu 14 programın hepsi zaten merkezi yerleştirmeyle de öğrenci alıyordu. Özel yetenek sınavı kaldırıldı iddiası bütünüyle gerçek dışı" dedi.

Saraç, YÖK'te düzenlenen bir toplantının ardından gazetecilere, YÖK Genel Kurulu'nda özel yetenek sınavıyla öğrenci alan 14 bölüme merkezi sınavla öğrenci yerleştirilmesine yönelik kararla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu kararla özel yetenekle öğrenci alan 128 programdan sadece 14'üne merkezi yerleştirmeyle öğrenci alımına geçileceğini bildiren Saraç, "Bu 14 programın hepsi, zaten merkezi yerleştirmeyle de öğrenci alıyordu." dedi.

Bu konuyla ilgili bilgi kirliliğinin bulunduğuna işaret eden Saraç, "özel yetenek sınavı kaldırıldı" şeklindeki bir durumun söz konusu olmadığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Özel yetenek sınavının kaldırılmasına yönelik bir çalışma olmadığı gibi böyle bir düşünce zihnimizde de yer almıyor. Söz konusu olan 128 programın 14'ü ile ilgili alınan bir karar. Bu 14 programın ortak özelliği; bu programlara hem özel yetenek hem de merkezi yerleştirme ile ilgili öğrenci alınması. Dolayısıyla 'bunlar sadece özel yetenekle girilebilecek programlardır' düşüncesi yanlış. Bu yanlışın en büyük delili, sistem içinde bunların aynı zamanda merkezi yerleştirmeyle de öğrenci alıyor olmaları. Demek ki özel yetenek sınavı kaldırıldı iddiası bütünüyle gerçek dışı.

İkinci husus; bu 14 program, aynı zamanda eş zamanlı olarak merkezi sınavla da öğrenci alan programlar. Merkezi yerleştirmeyle öğrenci alınan bu programların öğrenci alan doluluk oranı, özel yetenekle öğrenci alanlara göre daha yüksek. Yani bu adım öğrencinin aleyhine değil lehine de bir adım olarak da değerlendirilebilir."

"DAHA NİTELİKLİ ÖĞRENCİ TARTIŞMALARI YERSİZ"

Yekta Saraç, "Özel yetenekle ya da merkezi sınavla daha nitelikli öğrenci geliyor" tartışmalarının çok yersiz olacağına işaret ederek merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların mezun yetkinliğinin hiçbir zaman tartışma konusu olmadığını vurguladı.

"Özel yetenek sınavı kalkmadı, halen 114 programda devam ediliyor." diyen Saraç, bunlar arasında beden eğitimi ve spor, resim iş, müzik öğretmenliği başta olmak üzere, resim, müzik, bale, heykel, keman, cam, çalgı eğitimi, çalgı yapımı, opera, orkestra şefliği, oyunculuk, fotoğraf, geleneksel Türk el sanatları, sahne sanatları, seramik, şan, Türk halk oyunları, yaylı çalgılar gibi bölümlerin bulunduğunu anlattı.

Bu bölümlerin yeni dönemde de özel yetenek sınavıyla öğrenci almaya devam edeceğinin altını çizen Saraç, şunları kaydetti:

"Bunlarla ilgili herhangi bir değişiklik, merkezi sınavlardaki puan türleriyle ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu bile değil. Dolayısıyla bu programlarda okumak isteyenlerin lehine alınan bir karar bu. Sadece 128'in 14'ünü kapsayan ve nitelik, kalite, yeterlilikler gibi hususların da gözetildiği bu karara ilişkin bilgi sahibi olunmadan farklı yorumlar ve genelleme yapılarak 'özel yetenek sınavı kaldırılıyor' iddiası ortaya konuldu. Kamuoyunda özel yetenek sınavının tamamen kaldırılmış olduğu gibi bir algı oluşturulmaya çalışılması, öğrenci ve ailelerini de yanıltmaya yönelik bilgi kirliliği oluşturulmaya çalışılıyor."

Öte yandan, 10 Ekim Perşembe günü toplanan YÖK Genel Kurulu'nda, hem özel yetenek sınavı ile hem de merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programlardan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren merkezi yerleştirme ile öğrenci almasına karar verilen 14 program şöyle:

"Çizgi film, grafik, grafik resimleme ve baskı, grafik tasarım, moda giyim tasarımı, moda tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, rekreasyon, spor bilimleri, spor yöneticiliği, tekstil, tekstil geliştirme ve pazarlama, tekstil tasarımı, tekstil ve moda tasarımı."

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ