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17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:44:00 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:46:04

YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? 2019 Atlas tercih robotu ekranı

YKS 2019 sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından milyonlarca öğrenin en çok araştırdığı konulardan biri de YKS tercih robotu oldu. YKS tercihleri için araştırma yapan öğrenciler YÖK'ün tercih sihirbazı YÖK Atlas'la ilgili araştırma yapmaya başladılar. YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu öğrencilere tercih işlemlerinde kolaylıklar sağlıyor. Atlas tercih robotu ile öğrenci alan lisans programları, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşılabiliyor. YÖK Atlas tercih robotu hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

YKS sınavının ardından milyonlarca öğrenci tercihler hakkında araştırma yapmaya başladılar. YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? 2019 Atlas tercih robotu ekranına nasıl ulaşılır? sorularının yanıtları tüm öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. YKS sonuçlarını öğrenen üniversite adayları şimdi de tercih işlemlerine başlayacaklar. YÖK Atlas üniversite tercih işlemlerine başlayacak olan öğrencilerin en büyük yardımcısı olacak.  Adaylar; YKS'den aldıkları puana ve sıralaYÖK Atlas tercih robotu maya göre tercih robotu bilgilerini kullanabilecekler. YÖK Atlas tercih robotu hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler... 

2019 ATLAS TERCİH ROBOTU EKRANI

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR? 
YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurumları'nın (YÖK) özellikle tercih sürecinde üniversite adaylarına doğru tercih yapmaları için destek olacak bir program olarak tasarlandı. YÖK Atlas, lisans tercih sihirbazında son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuluyor.

Önlisans tercih sihirbazında ise son 2 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuyor. Net Sihirbazı, üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. YKS Net Sihirbazı ile bu sorular en güvenilir şekilde yanıt buluyor.

2018 ÖSYS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans - önlisans programlarına yerleşenlerin YKS testlerinde yaptıkları Net Ortalamaları burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu oluşturulmuştur. Net Sihirbazı'nın en önemli özelliği gerçek verilere dayanmasıdır. Ortalama net değerleri doğrudan 2018'de lisans/önlisans programlarına yerleşenlerin YKS'deki net sayıları kullanılarak belirlenmiştir. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir. 

YÖK ATLAS’TA NELER ÖĞRENİLİR?

YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

– Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
– Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
– Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
– Yerleşenlerin geldikleri iller
– Yerleşenlerin öğrenim durumu
– Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
– Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
– Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
– Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
– Yerleşen okul birincileri
– Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
– Yerleşen son kişinin profili
– Yerleşenlerin YKS net ortalamaları
– Yerleşenlerin YKS puanları
– Yerleşenlerin YKS başarı sıraları
– Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
– Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
– Yerleşme koşulları bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. 

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