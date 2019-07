YKS'de derece yapan Mehmet Berke İşler ve Ahmet Selim Gül başarılarının sırrını açıkladı!

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testinde (TYT) bir yanlışla 496,21 puan alan ve ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) tüm sorulara doğru cevap vererek, SAY puan türünde 500 tam puan alan Mehmet Berke İşler, Türkiye birinciliğini elde etti.

İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınav sonucunu Ankara'da akraba ziyaretinde gece saatlerinde öğrendiğini, ilk önce rüya gördüğünü sandığını anlattı. Başarısını çok kitap okumaya ve düzenli çalışmaya bağladığını, insanın önce kendisine inanması gerektiğini dile getiren İşler, "İnanıyorsunuz ve istikrarlı bir şekilde çalışıyorsunuz. Belli bir disiplinle bunu yaptığınız zaman en son Allah'ın takdiriyle başarıya ulaşıyorsunuz. Özellikle 11. ve 12. Sınıfta tempoyu arttırarak düzenli bir şekilde her gün okuldan geldikten sonra derslerimi tekrar ettim. Okulumuzun imkanları iyiydi. O yüzden eve geldiğim zaman 1-2 saat çalışmam yeterli oluyordu." diye konuştu.







TÜRKİYE 2.Sİ AHMET SELİM GÜL: OKULUMUZUN KURSUYLA HAZIRLANDIK



2019 yükseköğretim sınavında Türkiye 2.si olan Ahmet Selim Gül ise, " Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’de 5 güzel yıl geçirdik. Sınava hazırlık bunun küçük bir kısmıydı; belki hayatımızda daha derin etkiler bırakan, daha önemli kısımlar da vardı. Burada üniversite sınavında başarılı olmaktan çok daha önemli şeyler de kazandık. Üstüne sınavda da başarı gelince güzel oluyor tabii. Hocalarımız sağolsun, bize yardımcı olmak için ellerinden geleni yaptılar. 11 ve 12. sınıflarda hazırlık için okulda kurs açıldı, faydasını gördük. Arkadaş ortamı da çok iyiydi, birbirimizi hep çalışmaya teşvik ettik. İnsanın, tembellik etmesini engelleyen arkadaşlarının olması büyük nimet. 5 yılın güzel geçmesi ve sonunda böyle taçlanmasında emeği olan herkesten Allah razı olsun" diyerek mutluluğunu dile getirmiştir.

Aynı sınavda Türkiye 10.su olan Mehmet Hasan Yacı “Yurda geldiğim ilk akşam hiç tanımadığım insanlarla geçecek olan 5 yılın asla bitmeyeceğini düşünmüştüm.Çok kısa bir süre sonra bu hiç tanımadığım insanlar benim ikinci ailem oldular, mutluluklarımı da üzüntülerimi de onlarla paylaştım.Onlarla yaptığım her işten inanılmaz zevk aldım, buna üniversite sınavı gibi yorucu bir süreç de dahil.Bu zaman diliminde sorunlarımızı beraber aştık, elimizden geldiği kadar kimseyi geride bırakmamaya çalıştık. Sanıyorum ki kolektif bir başarı ancak böyle geliyor.Bize bu duyguyu aşılayan da şüphesiz okul yönetimimiz ve hocalarımızdı. Bizim için gecesini gündüzüne katan bir ekip vardı daima yanımızda.Alanının en iyisi olan hocalarla çalışma fırsatımız oldu, bunun için okul idaresine ne kadar müteşekkir olduğumu ifade etsem azdır.Biz okul olarak üniversite sınavına sadece 12. Sınıfta hazırlanmıyoruz, alt dönemlerden itibaren doldura doldura geliyoruz ve özellikle 11.sınıfta tabiri caizse bu yarışa dahil oluyoruz.Denemeler, soru çözüm saatleri ve net hedefleri bunlar bizim için 11.sınıftan itibaren yoğun olarak karşılaşılan şeyler ve inanıyorum ki böyle olmasaydı bugün olduğumuz yerde olamazdık. Her ne kadar başarıların üzerinde tek bir isim yazsa da aslında elde ettiğimiz başarılar sadece bir kişinin değil; bizim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan hocalarımızın, daima yanımızda olduğunu bildiğimiz ve bizi hep yüreklendiren, bize inanan kurs yönetimimizin ve her türlü sorunumuza çözüm bulmak için elindeki bütün imkanları ortaya koyan okul yönetiminin, kısacası Kartal Ailesinindir” derken sınavda Türkiye 13.sü olan Rana Sökmen ise “Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden yeni mezun olmuş bir öğrenciyim. Üniversite sınavının hayatımızın merkezinde olduğu son iki yılda, müfredatla hazırlanma anlamında en önemli adımlarımı okulumuz bünyesindeki kurs vesilesiyle attığımı söyleyebilirim. Okulumuzdaki kurs yönetimi de müdürümüzün de desteğiyle gerek yetkin öğretmenlerle bizi buluşturma noktasında, gerekse düzenli olarak yapılan deneme sınavlarıyla son derece özverili bir çalışma yürüttü. Bu sistematik ve teknik süreçle beraber terazinin bir diğer kefesinde bizi daha da yüreklendiren, başarabileceğimize inandıran ve maddi manevi her anlamda bizi desteklemeye son derece açık olan öğretmenlerimizle bu süreci yürütebilmek çok kıymetliydi. Şimdiyse elde edilen güzel sonuçlarda sene içerisindeki her emeği tekrar tekrar görebilmek mutluluk verici.” dedi.







KALDIĞI YERDEN DEVAM

Üniversite giriş sınavlarında başarılarıyla aşından sıkça söz ettiren Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2019 YKS’de de büyük başarılara imza attı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Ahmet Selim GÜL YKS Eşit Ağırlık puan türünde Türkiye 2. si olurken onlarca öğrenci de Türkiye derecelerinde yerini aldı.

1994 Mustafa Önder Kıyıklık ÖYS Fen- Matematik Türkiye 1.si

1995 Selçuk Şimşek ÖYS Sosyal Bilimler Türkiye 1.si

1996 Selim Tuzci ÖYS Türkçe- Sosyal 1.si

1997 Mehmet Sarımermer ÖYS Türkçe- Matematik Türkiye 4.sü

1998 Katsayı adaletsizliği ile tanışan imam hatipliler için hüzün yılları başlangıcı

…

2019 Ahmet Selim Gül YKS Türkçe- Matematik Türkiye 2.si

Kurulduğu günden bugüne adını başarıyla duyuran Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, üniversite yerleştirme sınavı sonuçlarından da başarılarla çıktı. İlk dakikalar itibariyle elde ettiği sonuçlara göre

İlk 10'da 11

İlk 20'de 17

İlk 100'de 26

İlk 250'de 40

İlk 500'de 54

İlk 1000'de 74

İlk 5000'de 152 derece ile başarısından söz ettirdi.

YILLARA YAYILAN BAŞARI

İkinci mezunlarını verdiği 1994 yılında Türkiye birincisi çıkaran okul, imam hatiplerin ülkenin geleceğinin dini, milli ve akademik temeller üzerine kurulduğunun ispatıydı. Ardı sıra gelen yıllarda benzer başarıların devam etmesi üzerine çok sayıda velinin, çocuklarını okutmak istediği bir okul haline geldi. Nitelikli öğrencileri ile imam hatip liseleri arasında liderlik sancağını hep taşıdı. 28 Şubat döneminin yaşanmasıyla, kat sayı adaletsizliğiyle kaybettiği ivmesini arttırmak için mücadele eden okul, artık yeniden eski başarılı dönemlerine kavuşmuş olmanın sevincini yaşıyor. Her yıl yükselen Üniversite giriş sunacak başarısını bu yıl Türkiye ikinciliği ile taçlandırdı. 2017 yılında mezun vermeyen, hazırlık sınıfı okuyan ilk mezunlarını 2018 yılında verip, 2019 yılında da Türkiye ikinciliği derecesiyle tekrar o başarılı günlerine döndüğünü gösteren Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, öncü olma geleneğini devam ettiriyor. Mezun olduğu okulun, eski günlerine kavuşmasının önemli rol oynayan Okul Müdürü Mithat Tekçam şunları söyledi: Okulumuz, liselere geçiş sınavında en yüksek puanlı öğrencilerin tercih ettiği okul haline geldi. Bizlere emanet edilen öğrencileri 5 yıl boyunca 4D dediğimiz dil, din, dünyayı tanıma ve davranış eğitimleriyle birlikte akademik olarak da alanında uzman öğretmenlerle üniversite sürecine hazırlıyoruz. Öğrencilerimizin elde ettiği başarı bizi mutlu ederken, onlar için sarf edilen çabanın sonucunu böyle almak aynı zamanda daha çok çabalamamız için bir vesile kaynağı oluyor. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, bu süreçte başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm emek verenlere teşekkür ediyorum. Bu başarılar 1985 yılında temelleri halisane atılan niyetin, gayretin ve emeğin sonucudur.

HER ALANDA BAŞARI

Milli eğitim müfredatı yanı sıra Uluslararası Bakalorya (IB) uygulanmakta olan okul, bu alanda da başarısıyla gündeme geliyor. Öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel yönlerini hedef alması için tasarlanmış IB programı, dünyanın öncü üniversitelerince tanınmış ve itibar görmektedir. İkinci dönem IB mezunlarını bu yıl veren Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, yükseköğretim kurumlarına giriş sınavında elde ettiği mutlu edici sonuçların benzerini burada da yaşamıştır.

2016 yılında IGCSE programından mezun olan ve IB DP programına devam eden öğrencilerin % 96'sı, 2018 yılında girdikleri sınavlarda geçme notu olan 24 puanı aşarak başarılı olurken, 2019 yılında bu başarı % 100 olmuştur. 2018 yılında ve Türkçe, İngilizce, Arapça, 20. Yüzyıl Türkiyesi ve Biyoloji olmak üzere toplamda 5 dersten dünya ortalamasının üzerine çıkılırken, 2019 yılında Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Arapça ve İngilizce olmak üzere toplamda 6 dersten dünya ortalamasının üzerine çıkılmıştır. Girdiği her alanda adından sürekli başarı ile bahsettirenlerin okulu Kartal AİHL, IB alanında da bu geleneğini sürdürmektedir. Kartal AİHL IB DP öğrencilerinden bazıları yıl içerisinde aldığı kabullerle dünyanın sayılı üniversitelerinde okuma hakkı kazanmıştır.