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06 Ağustos 2019 Salı 12:12:02 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 12:13:17

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası arama motorlarında yoğun olarak aratılmaya başladı. Üniversite sınavına giren adaylar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası bugün saat 12.00 itibari ile erişime açıldı. Adaylar ÖSYM sayfasından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile giriş yaparak yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilecek. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

YKS yerleştirme sonuçları erişime açıldı. YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. YKS tercihleri 23 Temmuz-29 Temmuz tarihleri arasında tamamlanmıştı. Yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşması ile hangi üniversitede okuyacaklarını merak eden öğrenci adayları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM, YKS yerleştirme sonuçlarını açıkladığını duyurdu. 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası bugün saat 12.00 itibari ile öğrencilerin erişimine açıldı.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI
 

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 06 Ağustos 2019 tarihinde saat 12.00'den itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

EK YERLEŞTİRME OLACAK MI?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

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