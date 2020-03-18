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18 Mart 2020 Çarşamba 20:28:42 | Son Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 20:37:57

YKS ve LGS ertelendi mi? (2020 Üniversite sınavlar ne zaman düzenlenecek?)

YKS ve LGS ertelendi mi? 2020 Üniversite sınavlar ne zaman düzenlenecek? soruları koronavirüs nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Üniversiteler ve okullar tatil dildi, AÖF sınavları ileri bir tarihe ertelendi. Alınan tedbirlerle birlikte üniversite sınavı YKS LGS sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği araştırılmaya başlandı. İşte LGS ve YKS sınavları ile ilgili ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamalar...

LGS ve YKS sınavları ne zaman yapılacak, sınavları ertelenecek mi? Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavları ile ilgili flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir son dakika açılaması yaptı.

Corona vürüsü dünyaya korku salarken Türkiye bir dizi önlem alıyor. Bunlardan bazıları okulların tatil olması, üniversitelerin tatil edilmesi ve AÖL sınavının iptali... Şimdi yakın zamanda sınava girecek adayların akıllarında sınav ertelemeleri var. Özellikle de YKS'nin ertelenip ertelenmediği merak ediliyor.

2020 LGS VE YKS ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM sınav takvimine göre sınav tarihlerinde herhangi bir değişiklik henüz bulunmuyor. Ancak gün itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmelere göre sınav tarihlerinin ertelenebileceğini duyurdu...

2020 YKS (TYT - AYT - YDT) NE ZAMAN?

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir * Temel Yeterlik Testi (TYT) 20 Haziran * Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 21 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır.

YKS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS başvuru tarihleri: 6 Şubat - 3 Mart 2020 tarihleri arasında YKS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 YKS sınav sonuçları, 23 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak. KPSS NE ZAMAN? KPSS önlisans sınavı 18 Ekim 2020'de yapılacak başvurular 12-25 Ağustos tarihlerinde alınacak. KPSS ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020'de yapılacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayıp 7 Eylül'de son bulacak. KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenet ve Eğitim bilmleri sınavı 19 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 1. gün 25 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 2. gün 26 Temmuz ve KPSS Öğretmenli Alan Bilgisi (ÖABT) 9 Ağustos 2020'de yapılacak. Bu sınavların başvuruları ise 5-25 Mayıs tarihlerinde alınacak. DGS 2020 NE ZAMAN? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 5 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri 13 - 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak. DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? DGS sınav sonuçları 29 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

2020 ALES SINAV TARİHLERİ

2020 yılında ilk ALES sınavı 3 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES sınavına başvurular ise 13-23 Mart tarihleri arasında alınacak. ALES/1 sınav sonuçlarının ise 28 Mayıs tarihinde açıklanacak!

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