YKS Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS Üniversite yerleştirme sonuçları nereden öğrenilecek? soruları arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. Bu yıl ve geçtiğimiz diğer senelerde lise öğrenimini tamamlayarak YKS sınava giren adaylar için tercih dönemi başladı. Öğrenciler hayatlarını belirleyecek okullarda okuyabilmek için kul ve bölüm tercihlerini sıralayacak. YKS Üniversite tercihleri 23 Temmuz 2019 tarihi itibari ile başladı. Öğrenci ve velilerinin merakla beklediği tercih kılavuzu da erişime açıldı.

YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar üniversite tercihlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaralarını ve şifreleri ile birlikte yapabilecek. Adaylar tercihlerini 29 Temmuz 2019 tarihine kadar yapabilecek. Tercih işlemi en son, 29 Temmuz Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek. 30 Temmuz Salı günü 00:00 itibari ile tercih sayfası erişime kapatılacak.

Başvuru döneminde yalnız elektronik ortamda yapılacak tercihler geçerli sayılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacağı gibi ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri kabul edilmeyecek.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı için tercihte bulunacak adaylar, puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini tespit edecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak şartıyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını belirleyecek. Bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazarak tercih işlemlerini tamamlayacak.

Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,

b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları

dahilinde yerleştirilecek.

2019 YKS ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih döneminin ardından öğrencilerin merakla bekleyeceği yerleştirme sonuçları için henüz bir tarih verilmedi. Yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

2019 YKS ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Yks yerleştirme sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklanacak. Sayfa belirlenecek tarihte erişime açılacak. Öğrenciler burada yayınlanan ekranda T.C. kimlik bilgileri ve şifreleri ile giriş yaparak yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecek. Yerleştirme sonuç belgeleri basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Bu nedenle öğrenci ve velilerin belirlenen tarihte internet sayfasından yerleştirme sorgulaması yapması gerekiyor.

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylara, gerekli durumlarda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.