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05 Temmuz 2019 Cuma 16:43:41 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 16:45:59

YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları açıklandı mı? Üniversite sınavları ne zaman açıklanacak?

YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları açıklandı mı? Üniversite sınavları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları tüm üniversiteye girmek isteyen öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca genç Haziran'ın 15 ve 16'sında TYT ve AYT olmak üzere iki oturumla gerçekleşen YKS sınavına girdi. Öğrenciler heyecanla YKS sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyorlar. Adaylara YKS sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları açıklandı mı? Üniversite sınavları ne zaman açıklanacak? soruları gündemin en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Haziran'ın 15 ve 16'sında TYT ve AYT olmak üzere iki oturumla gerçekleşen YKS sınavının ardından milyonlarca öğrenci sonuçların açıklanacağı günü heyecanla beklemeye başladılar. Adaylara YKS sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları açıklanma tarihine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 

YKS (TYT-AYT-YDT) SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 
YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları henüz açıklanmadı. YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

ÜNİVERSİTE SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS (TYT-AYT-YDT) sınav sonuçları, 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. 

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?​
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.  Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.  Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türk çe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.
AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. 

Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20’si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.

Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır. 

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