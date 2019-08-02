YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2019 YKS yerleştirme sonuçları sayfası merak ediliyor. Üniversite sınavına giren adaylar YKS tercihlerini 23 Temmuz-29 Temmuz tarihleri arasında yaptı. Adaylar yayınlanan kılavuzdan ve tercih robotundan faydalanarak işlemlerini gerçekleştirdiler. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağı ile ilgili aramalarını yoğunlaştırdı. Hangi üniversitede öğrenim göreceğini merak eden öğrenciler arama motorlarında "YKS tercih sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak?" sorusunu soruyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasına dair herhangi bir tarih açıklanmadı. YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bir bilgi paylaşılması halinde haberimizde yer alacak.

2019 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SAYFASI

2019 YKS yerleştirme sonuçları sayfası henüz açılmadı. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM sonuç öğrenme sayfası da erişime açılacak. 2019 YKS yerleştirme sonuçları sayfasının açılması halinde sorgulama ekranına buradan ulaşılabilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları 19 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler öncelikle kazandıkları üniversiteye internet üzerinden kayıt yaptıracaklar. Ardından kazandıkları üniversite tarafından istenen belgeleri hazırlayıp 23 Ağustos’a kadar teslim edecekler. Yani üniversite kayıtları 19 – 23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

EK YERLEŞTİRME OLACAK MI?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.