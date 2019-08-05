YKS tercih sonuçları bayramdan önce açıklanacak mı? ÖSYM Başkanı YKS tercih sonuçları ile ilgili hangi tweeti attı?

YKS tercih sonuçları bayramdan önce açıklanacak mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları gençlerin gündeminden düşmüyor. Üniversite sınavına giren adaylar YKS tercihlerini 23 Temmuz-29 Temmuz tarihleri arasında tamamladı. Üniversite öğrencisi adayları sabırsızlıkla sonuçların açıklanmasını bekliyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekleyen öğrenci adayları seslerini #ösymsonuclarıacıkla ve #birseyunutmadınmıosym hashtag'leri atarak sosyal medya üzerinden duyurdu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün attığı tweet ile YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında ipucu verdi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün twitter hesabından YKS tercih sonuçlarının bayramdan önce açıklanacağını duyurdu. Aygün "YKS tercih sonuçlarının açıklanması için attığınız tweetleri okuyorum. Bazı tweetler gerçekten yaratıcı. Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız." şeklinde açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Halis Aygün gençlere yaptığı açıklamaya "Unutmadık merak etmeyin, biraz daha sabır." diye ekledi.

YKS SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercih sonuçlarının ardından üniversite kayıtları 19 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler öncelikle kazandıkları üniversiteye internet üzerinden kayıt yaptıracaklar. Ardından kazandıkları üniversite tarafından istenen belgeleri hazırlayıp 23 Ağustos’a kadar teslim edecekler. Buna göre, üniversite kayıtları 19 – 23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

EK YERLEŞTİRME YAPILACAK MI?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.