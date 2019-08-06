YKS tercih sonuçları açıklandı! Sonuçlara ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden ulaşılabilecek
Binlerce öğrencinin merakla beklediği YKS tercih sonuçları açıklandı. YKS yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden saat 12.00 itibariyle erişime açıldı.
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 2019 sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek. Hatırlanacağı gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirmişti. Beklenen gün geldi. Sonuçlar Aygün'ün belittiği gibi bayram öncesinde açıklandı. İşte sonuç sayfası...
YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 06 Ağustos 2019 tarihinde saat 12.00'den itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
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