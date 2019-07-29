YKS tercih sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları sorgulama sayfası

2019 YKS tercih dönemi bugün sona erdi. Üniversite sınavına giren adaylar, tercih işlemlerini bugün tamamlıyor. Tercih işlemlerini daha önceden gönderen adaylar, bugüne kadar düzeltme yapma şansına da sahip oldu. Adaylar yayınlanan kılavuzdan ve tercih robotundan faydalanarak işlemlerini gerçekleştirdiler. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağı ile ilgili aramalarına başladı. Üniversite sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrenciler arama motorlarında "YKS tercih sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını arıyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasına dair herhangi bir tarih açıklanmadı. YKS tercih sonuçları sorgulama sayfasının erişime açılması halinde haberimiz içerisinde yer alacak. YKS tercih sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercih sonuçlarının ardından üniversite kayıtları 19 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler öncelikle kazandıkları üniversiteye internet üzerinden kayıt yaptıracaklar. Ardından kazandıkları üniversite tarafından istenen belgeleri hazırlayıp 23 Ağustos’a kadar teslim edecekler. Yani üniversite kayıtları 19 – 23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

EK YERLEŞTİRME OLACAK MI?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.