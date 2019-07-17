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17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:23:49 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:25:11

YKS sonuçları açıklandı! Uzmanından çok önemli tercih uyarısı

Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları, gece saatlerinde açıklandı. Eğitim Uzmanı Burçak Özel, tercih süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Özel, 'Tercih yaparken önemli olan puan değil, sıralamalardır. Çünkü her sene sınava giren öğrencilerin sayıları değişiyor, kontenjanlarda artış veya azalma olabiliyor.' dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), gece saatlerinde YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, öğrenciler tercih yaparken hangi hususlara dikkat etmeli? Stratejik tercih nasıl olur?
 
Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Eğitim Uzmanı Burçak Özel, öğrencilerin tercih bandı oluşturmaları gerektiğini vurguladı. Özel, “Eşit ağırlıklı öğrencilerin sıralamalarının içerisinde sayısal öğrenciler de var. Bu yüzden 190 bin eşit ağırlık sıralaması gelen bir öğrenci, 120 bin bandından başlayarak tercih sıralaması yapabilir. Böylelikle önündeki sayısal öğrencilerin sıralamalarını çıkarmış olabilir.” ifadelerini kullandı.
 
“PUANA DEĞİL, SIRALAMAYA BAKILMALI”
 
Tercih yaparken sıralamaya bakmanın sağlıklı sonuçlar verdiğini belirten Burçak Özel, “Öğrencilerin 24 tercih hakkı var. Bunların hepsini doldurmak zorunda değiller. Tercih yaparken önemli olan puan değil, sıralamalardır. Çünkü her sene sınava giren öğrencilerin sayıları değişiyor, kontenjanlarda artış veya azalma olabiliyor. Bu yüzden tercih yaparken sıralamaya bakmak çok sağlıklı sonuçlar veriyor.” şeklinde konuştu.
 
“ÖLÜ TERCİH KAVRAMI YOKTUR”
 
Ölü tercih konusunun yıllardan beri gelen bir söylenti olduğuna dikkat çeken Özel, şunları kaydetti: “Ölü tercih diye bir kavram yoktur. Şöyle bir durum vardır… Bir öğrenci 3 tane yer istiyor; 15 binlik, 18 binlik, 20 binlik. En çok istediği bölüm ve üniversite ise 18 binlik bir yerde. Tercih sıralamasında herkes 15 bin, 18 bin, 20 bin diye sıralar. Biz diyoruz ki öğrenci en çok istediği bölümü öne yazabilir. Daha sonra isterse altına 15 binlik bölümü ya da 20 binliği yazabilir. Bu kesinlikle ölü bir tercih olmuyor. 18 binlik tercihte boş kontenjan varsa öğrenci buraya yerleşebilir. Öğrencilere tavsiyem, en çok istediğiniz bölümü ve üniversiteyi ilk başa yazmaları ve daha sonra yerleri sıralamaları.”
 
“TERCİH ARALIĞI BÖLÜMLERE GÖRE DEĞİŞİR”
 
Öğrencilerin bu dönemde kendilerine tercih bandı oluşturmaları gerektiğini öneren Özel, “Tercih aralığı eşit ağırlık, sayısal ve sözel olarak değişir. Eşit ağırlıklı öğrenciler için bant aralığı daha fazla olabilir, çünkü sayısal öğrenciler de var. AYT’de sayısal öğrenciler sadece matematik yaparak eşit ağırlık öğrencilerini geçebiliyor.” diye konuştu.
 
Eşit ağırlıklı öğrencilerin sıralamalarının içerisinde sayısal öğrenciler de bulunduğunu aktaran Burçak Özel, “Bu yüzden 190 bin eşit ağırlık sıralaması gelen bir öğrenci, 120 bin bandından başlayarak tercih sıralaması yapabilir. Böylelikle önündeki sayısal öğrencilerin sıralamalarını çıkarmış olabilir. Burada önemli olan bölümlerin popülerliğidir. Çünkü popüler olan bölümlerin sıralamalarında çok fazla oynama olmuyor.” ifadelerini kullandı.
 
“OKUL PUANI, ÜNİVERSİTE SINAVLARINDA ÇOK KIYMETLİ”
 
Okul puanın sıralamalar konusunda çok önemli olduğunu dile getiren Özel, “Okul puanı çok önemli, çünkü ham puanın üzerine ekleniyor. Üniversite sınavlarında bir puan bile çok kıymetli. Diyelim ki öğrenci bir bölümü yazdı ama istediği bölüm gelmedi, bu yüzden kayıt olamadı, ertesi sene sınava hazırladığında okul puanı ham puanına eklenir. Fakat öğrenci tercih yaptı, yaptığı tercihi de kazandı ama okula kayıt yaptırmadıysa okul puanı yarıya düşer. Bu yüzden tercih yaparken çok dikkat edilmesi gerekiyor.” diyerek sözlerini tamamladı.

(AA)

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