YKS Milli sporcu tercih tarihleri belli oldu! YKS Milli sporcu tercihleri nasıl yapılır?

YKS Milli sporcu tercihleri yoğun ilgi görüyor. YKS Milli sporcu tercihleri ne zaman başlayacak? YKS Milli sporcu tercihleri ne zaman bitecek? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. ÖSYM tarafından bu kapsamda 2019 YKS Milli Sporcu Yerleştirme İşlemleri Tercihlerin Alınması ile ilgili duyuru yayınlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için başvurular bugün itibari ile alınmaya başladı. İşte YKS Milli sporcu tercihleri ile ilgili detaylar..

YKS MİLLİ SPORCU TERCİH TARİHLERİ

2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için başvurular, 24-30 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda bireysel olarak yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Tercih işlemi, 30 Eylül 2019 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Başvuruları Merkezimizce kabul edilen adaylar, tercihlerini yukarıda belirtilen tarihler arasında ÖSYM'nin; https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapacaklardır.

Adaylar en fazla 8 tercih yapabileceklerdir. Engelli Adaylar, Tabloda yer alan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programlarını tercih edemeyeceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebileceklerdir.

Tercihlerle ilgili genel bilgiler ile tercih edilebilecek yükseköğretim programlarına ve bu programların koşul ve açıklamalarına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.