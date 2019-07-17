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17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:26:22 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:42:15

YKS hangi puanla tercih yapılacak? YKS 2019 üniversite taban ve tavan puanları!

Milyonlarca öğrenin heyecanla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından YKS hangi puanla tercih yapılacak? YKS 2019 üniversite taban ve tavan puanları araştırılmaya başlandı. ÖSYM Başkanı Aygün, YKS sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından 15-16 Haziran'da uygulanan 2019-YKS'ye yönelik paylaşımda bulundu. Bu paylaşımın ardından sonuçlar erişime açıldı. YKS 2019 taban ve tavan punaları ve YKS puan hesaplamaya dair tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler..

YKS hangi puanla tercih yapılacak? YKS 2019 üniversite taban ve tavan puanları internet üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milyonlarca öğrenin büyük bir heyecanla beklediği YKS sonuçları erişime açıldı. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. YKS tercihleri ve YKS puan hesaplamaya dair tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 

2019 YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

YKS HANGİ PUANLA TERCİH YAPILACAK? 
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ise 23-29 Temmuz tarihleri arasında tercih dönemi başlayacak.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir. 

YKS 2019 ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI!
YKS 2019 üniversite taban ve ÖSYM taban ve tavan puanlarında mevcut yılın tercih sonuçları belirlenme aşamasında olduğu için; bir önceki yılın sonuçları dikkate alınıyor. Dolayısıyla öğrenciler 2018 YKS taban puanlarını inceleyerek tercihlerini şekillendirebilirler. 

2019-YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?​
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.  Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.  Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türk çe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.
AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20’si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.

Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır. 

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