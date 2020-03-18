YKS geç başvuruları başladı! 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS geç başvurusu 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 10:00’da başladı. ÖSYM’nin gerçekleştireceği sınava katılmak isteyen adaylar 19 Mart 2020 Perşembe günü saat 23:59’a kadar başvurularını tamamlayabilecekler.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan bilgilendirmede yer alan detaylara göre adaylar geç başvurularda katılacakları her oturum için 105 TL’lik bir ödeme gerçekleştirecekler. Örnek olarak 3 oturuma da katılacak olan bir aday toplamda 315 TL’lik bir ödeme yapacak.

ÖDEMELER NEREDEN OLACAK?

Geç başvurular için ödemeler ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresi üzerinden yapılabilecek.

2020 YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları 2020 sınavı ise 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.

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