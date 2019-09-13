YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite ek tercih sonuçları sorgulama ekranı

Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ek tercihlerini yaptı. Yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşması ile öğrenciler artık tercih ettikleri bir üniversiteye kayıt yaptırıp yatıramayacağını öğrenmek istiyor. YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite ek tercih sonuçları nereden öğrenilir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. YKS ek tercih sonuçları ile ilgili son gelişmeler haberimiz içerisinde yer alıyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Ancak bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

EK TERCİH SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANIYOR?

Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C’de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.