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13 Eylül 2019 Cuma 16:27:41 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 16:31:17

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite ek tercih sonuçları sorgulama ekranı

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite ek tercih sonuçları nereden öğrenilir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ek tercih yaptı. 2019-2020 yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile öğrenci adayları da bir üniversiteye kayıt yaptırıp yatıramayacağını öğrenmek istiyor. YKS ek tercih sonuçları açıklandığında haberimizde yer alacak. Üniversite ek tercih sonuçları sorgulama ekranına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ek tercihlerini yaptı. Yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşması ile öğrenciler artık tercih ettikleri bir üniversiteye kayıt yaptırıp yatıramayacağını öğrenmek istiyor. YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite ek tercih sonuçları nereden öğrenilir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. YKS ek tercih sonuçları ile ilgili son gelişmeler haberimiz içerisinde yer alıyor.

EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
 

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Ancak bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

EK TERCİH SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANIYOR?

Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C’de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.

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