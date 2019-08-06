YKS boş kontenjanlar taban puanları açıklandı mı? YKS boş kontenjanlar nereden sorgulanır?

YKS boş kontenjanlar nereden sorgulanır? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. YKS yerleştirme sonuç sayfası bugün saat 12.00 itibari ile erişime açıldı. Üniversite yerleştirme sonuçlarını öğrenen ve ikinci tercihlerde de şansını demek isteyen adaylar boş kontenjanlar hakkında araştırma yapmaya başladı. YÖK'ün YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu'na göre 753 bin 461 aday tercihlerinden birine yerleşirken, programlardaki doluluk oranı ise yüzde 90'ı aştı. Lisans ve ön lisans programlarında boş kontenjanlarda geçen seneye göre 57 bin 275 kişilik azalma yaşandı, 71 bin 233 kontenjan boş kaldı.

YKS BOŞ KONTENJANLAR TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS boş kontenjanlar taban puanları henüz açıklanmadı. Ek yerleştirme sürecinde yeni bir tercih kılavuzu yayınlanacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.