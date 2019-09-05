Yükseköğretim kurumları sınavı olan YKS 2019 sona erdi. İlk yerleştirme sonuçları açıklandı ve üniversite kayıtları yapıldı. ÖSYM'nin duyurusu üzerine 5 Eylül 2019 tarihi ile ek tercihler alınmaya başlandı, ek tercihler 11 Eylül 2019 tarihine kadar yapılabilecek. Akabinde açıklanan sonuca göre bir üniversiteye yerleşen adaylar kayıtlarını 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapacak. Adayların elektronik kayıtlarını ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapmaları gerekecek. Ancak herhangi bir üniversiteye yerleşme ihtimali olmadığını düşünen adaylar ile bu sene lise sona geçen öğrenciler YKS 2020 tarihi ile ilgili araştırmaya başladılar bile. YKS 2020 tarihi belli oldu mu? 2020 YKS ne zaman? soruları arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. Öğrenciler önümüzdeki sene gireceği YKS sınav tarihinin ne olduğunu, sınava kaç ayları kaldığını, başvuruları ne zaman yapmaları gerektiğini merak ediyor.

YKS 2020 NE ZAMAN?

YKS 2020 tarihi henüz belli olmadı. ÖSYM 2020 sınav takvimini yayınlamadı. ÖSYM'nin 2020 sınav takvimini yayınlamaları halinde YKS 2020 sınav tarihi de belli olacak. YKS 2020 sınav tarihi açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacak.

YKS 2020 KILAVUZU NEREDE YAYINLANACAK?

Kılavuz, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde DUYURULAR başlığı altında yayımlanacak.

YKS 2020 BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden başvuru yapabilirler.

YKS 2020 SINAV ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

YKS'DE HANGİ SINAVLAR VAR?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunludur (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.).

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): İsteğe bağlıdır.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): İsteğe bağlıdır.