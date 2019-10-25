YKS 2020 ne zaman? YKS 2020 tarihi belli oldu mu? sorusunun yanıtı güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020'de üniversite sınavına girecek öğrenciler ile mezunlar, YKS sınav tarihi ile ilgili araştırma yapıyor. Sınava katılacak adaylar dört gözle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak takvimi bekliyor. Sınava hazırlanan adaylar, sınava kaç gün kaldığını öğrenmek istiyor. YKS 2020 tarihi ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde yer alıyor.

YKS 2020 TARİHİ BELLİ OLDU MU?

2020 YKS sınav tarihi henüz belli olmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS 2020 sınav takvimini henüz yayınlamadı. YKS sınav takvimi açıklandıktan sonra sonra süreci YKS başvuru kılavuzunun yayımlanması takip edecek. Konuyla ilgili detaylar netleştikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

YKS 2020 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YKS 2020 başvuru tarihi de belli olmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS 2020 sınav takvimini yayınladıktan sonra başvuru tarihleri de belli olmuş olacak.

YKS 2020 KILAVUZU NEREDE YAYINLANACAK?

YKS 2020 kılavuzu, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde DUYURULAR başlığı altında yayımlanacak.

YKS 2020 BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden başvuru yapabilirler.

YKS 2020 SINAV ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.