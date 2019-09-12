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12 Eylül 2019 Perşembe 12:38:53 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:40:20

YDUS 2019 sonuçları açıklandı! ÖSYM YDUS sonuç ekranı sizlerle

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına giren adayların heyecanla beklediği YDUS 2019 sonuçları açıklandı. ÖSYM, 28 Ağustos-03 Eylül 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2018- YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının 2 alanına ait (İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum) yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. YDUS 2019 yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sayfasından görüntülenebiliyor. ÖSYM YDUS sonuç ekranı haberimizde yer alıyor. Üniversite tıp fakültelerindeki programlara seçilen adaylar üniversitelere, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına üniversite tıp fakültelerindeki programlara seçilen adaylar ilan edilecek belgelerle birlikte Sağlık Bakanlığına, ilan edilen tarihler arasında istenen tüm belgelerle birlikte başvurmaları gerekiyor..

2018-YDUS (İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum) Yerleştirme Sonuçları belli oldu. ÖSYM YDUS sonuç ekranı ile ilgili aramalar yoğunlaştı. ÖSYM'nin duyurusuna göre, 28 Ağustos-03 Eylül 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2018- YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının 2 alanına ait (İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum) yerleştirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM YDUS YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI
 

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 12 Eylül 2019 tarihinde saat 09.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

KAYIT NASIL YAPILIR?

Üniversite tıp fakültelerindeki programlara seçilen adaylar üniversitelere, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına üniversite tıp fakültelerindeki programlara seçilen adaylar ilan edilecek belgelerle birlikte Sağlık Bakanlığına, ilan edilen tarihler arasında istenen tüm belgelerle birlikte başvurmalıdır. 

Herhangi bir nedenle süresi içinde başvuruda bulunmayan veya eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu durumdaki adaylar yerleştirmeden dolayı kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir. Atamalar esnasında başvuru şartları ile ilgili mevzuata durumları uymayan veya belgelerinin eksik olduğu tespit edilen adaylar, atamalarının yapılması konusunda herhangi bir hak iddia edemezler. YDUS yerleştirme sonuçlarına göre bir uzmanlık eğitimi programına yerleştirilen adayların hakları yalnız bir sınav dönemi için geçerlidir. 

Bir programa yerleştirilen adaylar, ilgili kurumun isteyeceği belgeleri hazırlamak ve ilgili kurumca duyurulacak kayıt ve atama kurallarına uymak zorundadırlar. Atamalar esnasında başvuru şartları ile ilgili mevzuata durumları uymayan veya belgelerinin eksik olduğu tespit edilen adaylar, atamalarının yapılması konusunda herhangi bir hak iddia edemezler.

YDUS NEDİR?

YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
 
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY) (http://tuk.saglik.gov.tr/mevzuat.html) uyarınca, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) yan dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar ile 1219 sayılı Kanunun Ek 14. maddesinin 2. fıkrası hükmünce, bu Kanunun Ek-1 sayılı çizelgesinin 3. sütununda uzmanlık eğitimini kısa süreli olarak yapabilecekleri belirlenen uzmanlar arasından ana dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Yarışma esaslarına dayanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), mesleki bilgi üzerine yapılır. Sınavın amacı uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

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