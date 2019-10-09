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09 Ekim 2019 Çarşamba 11:04:23 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 11:06:22

YDS sınavı ne zaman? YDS başvurusu nasıl yapılır?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS) girmek isteyen adaylar, YDS sınavı ile ilgili araştırma yapıyor. Adaylar sınav için başvuruları ne zaman ve nasıl yapacaklarını, sınavın hangi tarihte yapılacağını öğrenmek istiyor. ÖSYM takviminde YDS sınavı ile ilgili tarihler yer alıyor. YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir. Ancak, bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için YDS sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekiyor. YDS sınavı ne zaman? YDS başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

YDS sınavı ne zaman? YDS başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS) girmek isteyen adaylar, YDS sınavı ile ilgili merak ettikleri soruların yanıtını öğrenmek istiyor. ÖSYM takvimine göre, YDS 3 sınavı için başvurular bugün başlıyor. YDS 3 sınavı için geç başvurular ise 31 Ekim 2019 tarihinde alınacak. YDS sınavı ile ilgili merak edilen soruların yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

YDS BAŞVURU TARİHLERİ

2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları 09-16 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak.

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin  https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

YDS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı  ücreti 120,00 TL'dir. YDS ödeme yerleri; Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

 

YDS SINAVI NE ZAMAN?

2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3), 01 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak, 3 saat (180 dakika) sürecek.


YDS NEDİR?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca  Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS),  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır. 

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