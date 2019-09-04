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04 Eylül 2019 Çarşamba 14:31:52 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:33:22

YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? YDS sınavı giriş belgesi indirme sayfası

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yoğun ilgi görüyor. YDS sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı ve YDS sınavı giriş belgesi indirme sayfası yoğun olarak araştırılıyor. ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerini tamamladı. Adaylar YDS sınavı giriş belgesi indirme sayfasına giriş yaparak sınava gireceği okul ve adres bilgilerini görebilecek. YDS sınavına girecek adaylar, sınava geç kalmak istemiyor. Bu nedenle YDS sınavının saat kaçta yapılacağını da öğrenmek istiyorlar. YDS/2 sınavı ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? sorusunun yanıtı güncel olarak araştırılıyor. YDS sınavı giriş yerlerini merak eden adaylar, YDS sınavı giriş belgesi indirme sayfasına giriş yaparak belgelerini almak istiyor. YDS sınavı giriş belgesi indirme sayfasına haberimiz içerisinden erişim sağlanabiliyor. YDS sınavı ile ilgili merak edilen detaylar da haberimizde yer alıyor.

YDS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2), 8 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak. YDS 2019/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav saat 10:15'te başlayacak.

YDS SINAVI GİRİŞ BELGESİ İNDİRME SAYFASI
 

YDS SINAVI GİRİŞ BELGESİ NEREDEN İNDİRİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile indirebiliyor.

YDS SINAVINDAN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur: 

ÖZEL KİMLİK BELGESİ: 

Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı 

Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı 

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar 
Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava girişiçin geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.

Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

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