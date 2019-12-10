YDS sınavı sonuçları açıklandı mı? YDS sınavı ne zaman açıklanacak?

YDS sınavı 1 Aralık Pazar günü saat 10:15'te yapıldı. 2019 YDS 3 sınavına giren adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını 2 Aralık'ta görüntüleyebildi. Adaylar heyecanla sonuçların açıklanacağı günü beklemeye başladı. YDS sınavı ne zaman açıklanacak? YDS sınavı sonuçları açıklandı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. YDS sınavı ile ilgili merak edilenler haberiniz içerisinde yer alıyor..

YDS SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sınavı sonuçları 24 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak. YDS sınavı sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinden erişim sağlanabilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

YDS NEDİR?

YDS sınavı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavıdır. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır.