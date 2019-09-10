ÖSYM YDS sınav soru ve cevaplarını yayınladı! İşte YDS sınav soru ve cevapları 2019
ÖSYM YDS sınav soru ve cevaplarını yayınladı mı? merak ediliyordu. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. YDS/2 sınavı geçtiğimiz 8 Eylül Pazar günü yapıldı. Adaylar sınav süresi boyunca başarılı olabilmek için ter döktü. Adayların sınavda çözdükleri soru kitapçıkları ve cevaplarının yüzde 10'u açıklandı. Adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.
YDS/2 sınavı geçtiğimiz 8 Eylül Pazar günü yapıldı. Sınavdan çıkan adaylar soruların doğru cevapları hakkında araştırma yapmaya başladı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde:
8 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2019-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının yüzde 10 aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
2019-YDS/2 TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI ve CEVAP ANAHTARLARI (%10)
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Eylül 2019 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) sonuçları, 1 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak.
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