ÖSYM YDS sınav soru ve cevaplarını yayınladı! İşte YDS sınav soru ve cevapları 2019

YDS/2 sınavı geçtiğimiz 8 Eylül Pazar günü yapıldı. Sınavdan çıkan adaylar soruların doğru cevapları hakkında araştırma yapmaya başladı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde:

8 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2019-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının yüzde 10 aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Eylül 2019 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) sonuçları, 1 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak.