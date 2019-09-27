YDS sınav sonuçları açıklandı! YDS sınav sonuçları sorgulama ekranı

  • Bist 100
    104794
  • Dolar
    5,6653
  • Euro
    6,1948
  • Altın
    271,5480
İstanbul
17 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Altın Koza'da 'hasat zamanı' Altın Koza'da 'hasat zamanı'
Son Dakika: Çanakkale açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem Son Dakika: Çanakkale açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem
Trump’ın 'Buy American' güvencesi ve Aramco saldırısı Trump’ın 'Buy American' güvencesi ve Aramco saldırısı
Almanya İçişleri Bakanı Seehofer Türkiye'ye geliyor: AB mutabakatı görüşülecek Almanya İçişleri Bakanı Seehofer Türkiye'ye geliyor: AB mutabakatı görüşülecek
Bu akşam hangi diziler var? Cuma akşamı dizileri hangileri? Bu akşam hangi diziler var? Cuma akşamı dizileri hangileri?
Son Dakika: 31 Mart seçimlerinde 'usulsüzlük' soruşturmasında 17 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi Son Dakika: 31 Mart seçimlerinde 'usulsüzlük' soruşturmasında 17 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi
Guti: Artık teknik direktör olmak istiyorum Guti: Artık teknik direktör olmak istiyorum
İstanbul Valiliği Ekrem İmamoğlu'nun iftirasını yalanladı İstanbul Valiliği Ekrem İmamoğlu'nun iftirasını yalanladı
Arkadaşının ittiği üniversiteli genç kız asansör boşluğuna düştü Arkadaşının ittiği üniversiteli genç kız asansör boşluğuna düştü
Ailecek Şaşkınız konusu ne? Ailecek Şaşkınız oyuncuları kimler? Ailecek Şaşkınız konusu ne? Ailecek Şaşkınız oyuncuları kimler?
Ante Kulusic: Gençlerbirliği'ne karşı duygusal bağım var Ante Kulusic: Gençlerbirliği'ne karşı duygusal bağım var
İran'dan son dakika açıklaması: ABD yaptırımları kaldırmayı teklif etti İran'dan son dakika açıklaması: ABD yaptırımları kaldırmayı teklif etti
Erol Bedir: Başka Denizler çıkaracağız, başka oyuncular bulacağız Erol Bedir: Başka Denizler çıkaracağız, başka oyuncular bulacağız
Bakan Kasapoğlu'ndan derbi haftası için dostluk çağrısı Bakan Kasapoğlu'ndan derbi haftası için dostluk çağrısı
Avcılar'da silahlı banka soygunu Avcılar'da silahlı banka soygunu
Yusuf Güney'den Tarkan'ın temsil ettiği zihniyete ince gönderme Yusuf Güney'den Tarkan'ın temsil ettiği zihniyete ince gönderme
Galatasaray taraftarından flaş koreografi kararı Galatasaray taraftarından flaş koreografi kararı
Türk Telekom şebeke sorunu nedeniyle müşterilerine 10 GB'lık internet ile özür hediyesi Türk Telekom şebeke sorunu nedeniyle müşterilerine 10 GB'lık internet ile özür hediyesi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 54. sezon başlıyor Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 54. sezon başlıyor
Yusuf Güney’den Tarkan’ın temsil ettiği zihniyete efsane cevap Yusuf Güney’den Tarkan’ın temsil ettiği zihniyete efsane cevap
Deprem olduğu an ahırdaki hayvanlar birden ayağa kalktı Deprem olduğu an ahırdaki hayvanlar birden ayağa kalktı
İstanbul'da deprem sırasında kaydedilen ilginç görüntüler İstanbul'da deprem sırasında kaydedilen ilginç görüntüler
Arnavutköy'de deprem anında ahırdaki hayvanlar birden ayağa kalktı Arnavutköy'de deprem anında ahırdaki hayvanlar birden ayağa kalktı
YDS sınav sonuçları açıklandı! YDS sınav sonuçları sorgulama ekranı YDS sınav sonuçları açıklandı! YDS sınav sonuçları sorgulama ekranı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Eylül 2019 Cuma 15:17:18 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 15:19:06

YDS sınav sonuçları açıklandı! YDS sınav sonuçları sorgulama ekranı

YDS sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyordu. 8 Eylül Pazar günü gerçekleşen YDS sınavına giren adaylar, sonuçların açıklanmasını bekliyordu. YDS sınav sonuçları açıklandı. YDS sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2019-YDS/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlandığını duyurarak sonuç ekranını adayların erişimine açtığını ilan etti. YDS sınav sonuçları sorgulama ekranına haberimiz içerisinden erişim sağlanabiliyor.

YDS sınav sonuçları, heyecanla bekleniyordu. YDS sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. 8 Eylül Pazar günü gerçekleşen YDS sınavına giren adaylar, sonuçların açıklanmasını istiyordu. YDS sınav sonuçları açıklandı mı? soruları yoğun olarak araştırılıyordu. YDS sınav sonuçları sorgulama ekranı bugün erişime açıldı. ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2019-YDS/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlandığını duyurarak sonuç ekranını adayların erişimine açtığını ilan etti. 

YDS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
 

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Eylül 2019 tarihinde saat 14.50’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

YDS NEDİR?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca  Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS),  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır. 

YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir. Ancak, bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için YDS sonuçlarının kullanılıp kullanılamaya öğrenmeleri gerekmektedir.

Doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylar da yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS’ye girebileceklerdir. Yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS'den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 55, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların da 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurulca(ÜAK) Kabul Edilen Yabancı Dillere ait bilgi (http://www.uak.gov.tr/duyuru/Yabancidilbelge.pdf) internet adresinde yer almaktadır. Yabancı dil koşulunun sağlanması için ÜAK tarafından kabul edilen yabancı diller; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Yunanca ve Farsça’dır. Bilim/sanat alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorundadır.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ