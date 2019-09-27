YDS sınav sonuçları açıklandı! YDS sınav sonuçları sorgulama ekranı

YDS sınav sonuçları, heyecanla bekleniyordu. YDS sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. 8 Eylül Pazar günü gerçekleşen YDS sınavına giren adaylar, sonuçların açıklanmasını istiyordu. YDS sınav sonuçları açıklandı mı? soruları yoğun olarak araştırılıyordu. YDS sınav sonuçları sorgulama ekranı bugün erişime açıldı. ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2019-YDS/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlandığını duyurarak sonuç ekranını adayların erişimine açtığını ilan etti.

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Eylül 2019 tarihinde saat 14.50’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

YDS NEDİR?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.

YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir. Ancak, bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için YDS sonuçlarının kullanılıp kullanılamaya öğrenmeleri gerekmektedir.

Doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylar da yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS’ye girebileceklerdir. Yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS'den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 55, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların da 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurulca(ÜAK) Kabul Edilen Yabancı Dillere ait bilgi (http://www.uak.gov.tr/duyuru/Yabancidilbelge.pdf) internet adresinde yer almaktadır. Yabancı dil koşulunun sağlanması için ÜAK tarafından kabul edilen yabancı diller; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Yunanca ve Farsça’dır. Bilim/sanat alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorundadır.