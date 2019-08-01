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01 Ağustos 2019 Perşembe 10:34:58 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:37:04

YDS geç başvuruları ne zaman alınacak? YDS sınavı ne zaman?

YDS geç başvuruları ne zaman alınacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılıyor. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için başvurular 16-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında alındı. YDS başvuru dönemini kaçıranlar geç başvuruların alınacağı günü merak ediyor. YDS geç başvurusu tek bir gün içerisinde alınıyor. Peki, YDS geç başvuruları ne zaman alınacak? YDS sınavı ne zaman? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2019-YDS/2 ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YDS geç başvuruları ne zaman alınacak? YDS sınavı ne zaman? merak ediliyor. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılıyor. DS başvuru dönemini kaçıranlar geç başvuruların alınacağı günü araştırıyor. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için başvurular 16-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınmıştı. Peki, YDS geç başvuruları ne zaman alınacak? YDS sınavı ne zaman? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2019-YDS/2 ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 

YDS SINAV GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre, YDS geç başvuruları 2 Ağustos 2019 tarihinde alınacak. 2 Ağustos 00.00'da başlayacak YDS geç başvuruları saat 23.59'a kadar alınacak. 3 Ağustos 2019 00.00 itibari ile YDS geç başvuru sayfası kapatılacak.

YDS SINAVI NE ZAMAN?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, 8 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşecek. Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu oluyor.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekmektedir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

SINAV MERKEZLERİ KODU VE ADI

010 Adana 343 İstanbul-3
(Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)
030 Afyonkarahisar 344 İstanbul-4
(Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)
062 Ankara-Çankaya 345 İstanbul-5
(Avcılar/Esenyurt/Beylikdüzü/Küçükçekmece)
063 Ankara-Keçiören
067 Ankara-Yenimahalle 352 İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
070 Antalya 360 Kars
090 Aydın 380 Kayseri
100 Balıkesir 410 Kocaeli
140 Bolu 420 Konya
160 Bursa 430 Kütahya
170 Çanakkale 440 Malatya
190 Çorum 450 Manisa
200 Denizli 460 Kahramanmaraş
210 Diyarbakır 480 Muğla
220 Edirne 510 Niğde
230 Elazığ 540 Sakarya
250 Erzurum 550 Samsun
260 Eskişehir 580 Sivas
270 Gaziantep 600 Tokat
310 Hatay 610 Trabzon
320 Isparta 630 Şanlıurfa
330 Mersin 650 Van
341 İstanbul-1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir) 670 Zonguldak
342 İstanbul-2
(Üsküdar/Ümraniye/Beykoz/Şile/Çekmeköy) 710 Kırıkkale 

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