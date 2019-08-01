YDS geç başvuruları ne zaman alınacak? YDS sınavı ne zaman? merak ediliyor. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılıyor. DS başvuru dönemini kaçıranlar geç başvuruların alınacağı günü araştırıyor. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için başvurular 16-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınmıştı. Peki, YDS geç başvuruları ne zaman alınacak? YDS sınavı ne zaman? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2019-YDS/2 ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YDS SINAV GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre, YDS geç başvuruları 2 Ağustos 2019 tarihinde alınacak. 2 Ağustos 00.00'da başlayacak YDS geç başvuruları saat 23.59'a kadar alınacak. 3 Ağustos 2019 00.00 itibari ile YDS geç başvuru sayfası kapatılacak.

YDS SINAVI NE ZAMAN?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, 8 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşecek. Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu oluyor.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekmektedir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

SINAV MERKEZLERİ KODU VE ADI

010 Adana 343 İstanbul-3

(Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)

030 Afyonkarahisar 344 İstanbul-4

(Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)

062 Ankara-Çankaya 345 İstanbul-5

(Avcılar/Esenyurt/Beylikdüzü/Küçükçekmece)

063 Ankara-Keçiören

067 Ankara-Yenimahalle 352 İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

070 Antalya 360 Kars

090 Aydın 380 Kayseri

100 Balıkesir 410 Kocaeli

140 Bolu 420 Konya

160 Bursa 430 Kütahya

170 Çanakkale 440 Malatya

190 Çorum 450 Manisa

200 Denizli 460 Kahramanmaraş

210 Diyarbakır 480 Muğla

220 Edirne 510 Niğde

230 Elazığ 540 Sakarya

250 Erzurum 550 Samsun

260 Eskişehir 580 Sivas

270 Gaziantep 600 Tokat

310 Hatay 610 Trabzon

320 Isparta 630 Şanlıurfa

330 Mersin 650 Van

341 İstanbul-1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir) 670 Zonguldak

342 İstanbul-2

(Üsküdar/Ümraniye/Beykoz/Şile/Çekmeköy) 710 Kırıkkale