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15 Ocak 2020 Çarşamba 09:40:22 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 09:41:22

Yaz tatili ne zaman başlayacak? İkinci dönem ara tatil ne zaman?

Yaz tatili ne zaman başlayacak? İkinci dönem ara tatil ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Öğrencilerin heyecanla beklediği 15 tatil yaklaştı. Bu hafta son kez okula giden öğrenciler Cuma günü ilk dönem karnelerini alacaklar ve 15 günlük sömestr tatile çıkacaklar. Böylece 18-19 Ocak günleri olan hafta sonları da 15 günlük tatillerine dahil olacak. 15 beş günlük tatil 2 Şubat akşamı bitecek ve öğrenciler 3 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak. Öğrenci ve veliler şimdiden ikinci tatildeki ara tatil tarihleri ile yaz tatili hakkında araştırma yapmaya başladı. Yaz tatili ve ikinci dönem ara tatil tarihleri haberimizde..

Öğrencilerin heyecanla beklediği 15 tatile az bir süre kaldı. Bu hafta son kez okula giden öğrenciler 17 Ocak Cuma günü ilk dönem karnelerini alacaklar. Böylece 18-19 Ocak günleri olan hafta sonları da 15 günlük tatillerine dahil olacak. 15 beş günlük tatil 2 Şubat akşamı bitecek ve öğrenciler 3 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak. Öğrenci ve veliler şimdiden ikinci tatildeki ara tatil tarihleri ile yaz tatili hakkında araştırma yapmaya başladı. Yaz tatili ne zaman başlayacak? İkinci dönem ara tatil ne zaman? sorularının yanıtı merak ediliyor. Yaz tatili ve ikinci dönem ara tatil tarihleri haberimizde yer alıyor.

15 GÜNLÜK SÖMESTR TATİLİ TARİHLERİ

Şubat tatili olarak bilinen 15 günlük karne tatili bu sene 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Öğrenciler ilk dönem karnesini 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak. 18-19 Ocak günleri olan hafta sonları da 15 günlük tatillerine dahil olacak. 15 beş günlük tatil 2 Şubat akşamı bitecek ve öğrenciler 3 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönemdeki ara tatil 6 – 10 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Hafta sonlarına denk gelen 4-5 Nisan ile 11-12 Nisan tarihleri de ara tatile eklenecek. Böylece toplamda 9 gün tatil yapılmış olacak.

2019 - 2020 OKUL TATİL TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek. 

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