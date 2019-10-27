  • Bist 100
    100216
  • Dolar
    5,7798
  • Euro
    6,4214
  • Altın
    279,3080
İstanbul
11 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Manisa'daki tehlikeli yolculukta korku dolu anlar Manisa'daki tehlikeli yolculukta korku dolu anlar
Kulüpler Birliği başkanlığı için tek aday Ahmet Ağaoğlu Kulüpler Birliği başkanlığı için tek aday Ahmet Ağaoğlu
Kuzey Kore'den ABD'ye: Sabrımız taşıyor! Kuzey Kore'den ABD'ye: Sabrımız taşıyor!
Elazığ'da kitap fuarını 3 günde 30 bin kişi ziyaret etti Elazığ'da kitap fuarını 3 günde 30 bin kişi ziyaret etti
Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?
Rus takviye zırhlı araçlar Suriye'ye ulaştı Rus takviye zırhlı araçlar Suriye'ye ulaştı
Balıkçı ağına 7,5 kilogramlık "zindandelen balığı" takıldı Balıkçı ağına 7,5 kilogramlık "zindandelen balığı" takıldı
'PKK ve HDP birdir, ikisi de terör örgütüdür' 'PKK ve HDP birdir, ikisi de terör örgütüdür'
ABD'nin Teksas eyaletinde üniversite yakınında öğrencilerin katıldığı bir gece partisine silahlı saldırı ABD'nin Teksas eyaletinde üniversite yakınında öğrencilerin katıldığı bir gece partisine silahlı saldırı
Türkiye'nin en pahalı yalısı, 550 milyon TL'ye alıcı bekliyor Türkiye'nin en pahalı yalısı, 550 milyon TL'ye alıcı bekliyor
Galatasaray'da Beşiktaş derbisine özel prim yok Galatasaray'da Beşiktaş derbisine özel prim yok
Masterchef Türkiye yeni bölümde ne oldu? Masterchef Türkiye'de kimler eleme potasına gönderildi? Masterchef Türkiye yeni bölümde ne oldu? Masterchef Türkiye'de kimler eleme potasına gönderildi?
İngiltere'den flaş Mesut Özil iddiası: Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye gitmesi bekleniyor İngiltere'den flaş Mesut Özil iddiası: Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye gitmesi bekleniyor
Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak ve Obi Mikel, Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmedi Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak ve Obi Mikel, Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmedi
Bakan Soylu'dan iki diziye sert çıkış: Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor Bakan Soylu'dan iki diziye sert çıkış: Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor
"Bu para ile babamı geri getirebilir miyiz, babamı alabilir misin?" "Bu para ile babamı geri getirebilir miyiz, babamı alabilir misin?"
El Salvador Devlet Başkanı Bukele'nin 'cinayetsiz gün' sevinci: Tanrı'ya şükür! El Salvador Devlet Başkanı Bukele'nin 'cinayetsiz gün' sevinci: Tanrı'ya şükür!
CHP’li RTÜK üyesinin makam aracı skandalı: Sevgilisi ve köpeği kullanıyor CHP’li RTÜK üyesinin makam aracı skandalı: Sevgilisi ve köpeği kullanıyor
Beşiktaş Galatasaray maçı şifresiz nereden izlenir? Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11'ler kimler? Beşiktaş Galatasaray maçı şifresiz nereden izlenir? Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11'ler kimler?
CHP’li RTÜK üyesinin makam aracı skandalı: Sevgilisi ve köpeği kullanıyor CHP’li RTÜK üyesinin makam aracı skandalı: Sevgilisi ve köpeği kullanıyor
İzmir-Çandarlı arası 40 dakika sürecek İzmir-Çandarlı arası 40 dakika sürecek
ASELSAN sağlıkta ilke imza attı! ASELSAN sağlıkta ilke imza attı!
Hırsızlık zanlıları tutuklandı Hırsızlık zanlıları tutuklandı
240 milyon yolcu İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı kullandı 240 milyon yolcu İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı kullandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Ekim 2019 Pazar 14:55:59 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 14:57:12

Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? merak ediliyor. Bilindiği üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar eğitime ara verecekler. Bu sene Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı kutlanıyor. Binlerce öğrenci 29 Ekim Salı günü öncesi Pazartesi günü okula gidip gitmeyeceğini araştırıyor. Pazartesi günü ile birlikte 4 gün boyunca tatil yapmak isteyen öğrenciler yarın okulların tatil edilmesini istiyor. Yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar eğitime 1 gün ara veriyor. Bu sene Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı kutlanıyor. Pazartesi günü ile birlikte 4 gün boyunca tatil yapmak isteyen öğrenciler yarın okulların tatil edilmesini istiyor. Binlerce öğrenci 29 Ekim Salı günü öncesi Pazartesi günü okula gidip gitmeyeceğini öğrenmek istiyor. Öğrenici ve velileri tarafından merak edilen "Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?" sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. 

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın okullar tam gün tatil değil. Öğrenciler sabah ilk ders saatlerinde okula gidecekler. Ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile okullar yarım gün tatil edilecek. Okullarda öğrenciler yarım gün ders görecek, bazı okullarda ise 29 Ekim töreni yapılacak. Günün diğer yarısında ise öğrenciler resmi tatile çıkarak, evlerine geri dönebilecek. 

28 EKİM TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram olarak kutlanıyor. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılıyor. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek. 29 Ekim Salı gününe denk geliyor. 28 Ekim ise yarım gün olarak tatil yapılıyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ