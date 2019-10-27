Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar eğitime 1 gün ara veriyor. Bu sene Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı kutlanıyor. Pazartesi günü ile birlikte 4 gün boyunca tatil yapmak isteyen öğrenciler yarın okulların tatil edilmesini istiyor. Binlerce öğrenci 29 Ekim Salı günü öncesi Pazartesi günü okula gidip gitmeyeceğini öğrenmek istiyor. Öğrenici ve velileri tarafından merak edilen "Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?" sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın okullar tam gün tatil değil. Öğrenciler sabah ilk ders saatlerinde okula gidecekler. Ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile okullar yarım gün tatil edilecek. Okullarda öğrenciler yarım gün ders görecek, bazı okullarda ise 29 Ekim töreni yapılacak. Günün diğer yarısında ise öğrenciler resmi tatile çıkarak, evlerine geri dönebilecek.

28 EKİM TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram olarak kutlanıyor. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılıyor. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek. 29 Ekim Salı gününe denk geliyor. 28 Ekim ise yarım gün olarak tatil yapılıyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.