  • Bist 100
    107105
  • Dolar
    5,7247
  • Euro
    6,3329
  • Altın
    269,0830
İstanbul
13 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Galatasaray'a bedavaya Brezilyalı stoper Galatasaray'a bedavaya Brezilyalı stoper
Rusya'dan Ukrayna'ya müthiş teklif: Transit doğal gaz sözleşmesini uzatalım Rusya'dan Ukrayna'ya müthiş teklif: Transit doğal gaz sözleşmesini uzatalım
Bekçilik sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sonuçları 2019 sorgulama ekranı Bekçilik sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sonuçları 2019 sorgulama ekranı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Asker selamı veren hentbolcu Yunus Özmusul’un sözleşmesi feshedildi Asker selamı veren hentbolcu Yunus Özmusul’un sözleşmesi feshedildi
Trump'ın oy kaygısı nedeniyle elektronik sigara yasağından vazgeçtiği iddia edildi Trump'ın oy kaygısı nedeniyle elektronik sigara yasağından vazgeçtiği iddia edildi
Kemal Öztürk'ten Ahmet Hakan'a cevap Kemal Öztürk'ten Ahmet Hakan'a cevap
Öğretmenlere güzel haber: Türkiye'nin 957 ilçesine öğretmen destek noktaları açılıyor Öğretmenlere güzel haber: Türkiye'nin 957 ilçesine öğretmen destek noktaları açılıyor
Borsa İstanbul VİOP'ta 'Akşam Seansı' dönemi başlıyor Borsa İstanbul VİOP'ta 'Akşam Seansı' dönemi başlıyor
NYT’den çarpıcı iddia: Trump oy kaygısı yüzünden yasaktan vazgeçti NYT’den çarpıcı iddia: Trump oy kaygısı yüzünden yasaktan vazgeçti
El Bab'ta 18 kişinin öldüğü bombalı saldırıyı organize eden 2 teröristin Kandil'den olduğu ortaya çıktı El Bab'ta 18 kişinin öldüğü bombalı saldırıyı organize eden 2 teröristin Kandil'den olduğu ortaya çıktı
Kastamonu'da 70 gündür kayıp olarak aranan alzheimer hastası kadının kemikleri bulundu Kastamonu'da 70 gündür kayıp olarak aranan alzheimer hastası kadının kemikleri bulundu
VGM bursu ne kadar? VGM burs sonuçları 2019 sorgulama ekranı VGM bursu ne kadar? VGM burs sonuçları 2019 sorgulama ekranı
Gönül Yazar ve Rüzgar Mağden ayrıldı! Gönül Yazar ve Rüzgar Mağden ayrıldı!
Burkina Faso Genelkurmay Başkanlığı'dan Fransa'ya hava sahası uyarısı: Vururuz Burkina Faso Genelkurmay Başkanlığı'dan Fransa'ya hava sahası uyarısı: Vururuz
Kadın'da sürpriz oyuncu! Kadın'da sürpriz oyuncu!
Kadın'da sürpriz oyuncu! Kadın'da sürpriz oyuncu!
Ayşe Hatun Önal: Davetsiz misafirlere evde yok numarası yapıyorum! Ayşe Hatun Önal: Davetsiz misafirlere evde yok numarası yapıyorum!
Cenk Gönen: 'Çok zor zamanlardan geçtim ama pes etmedim' Cenk Gönen: 'Çok zor zamanlardan geçtim ama pes etmedim'
MSB'den bayrak tepkisi: Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki eylemlerde KKTC Bayrağı’nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz MSB'den bayrak tepkisi: Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki eylemlerde KKTC Bayrağı’nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz
İran'dan ABD'ye sert tepki: Samimiyetsiz ve iki yüzlü İran'dan ABD'ye sert tepki: Samimiyetsiz ve iki yüzlü
Bakan Soylu: Türkiye'nin komşuları değişti Bakan Soylu: Türkiye'nin komşuları değişti
Kıbrıs'ta emekli generallerimizden emperyalistlere Doğu Akdeniz uyarısı: Kimse denemeye kalkmasın Kıbrıs'ta emekli generallerimizden emperyalistlere Doğu Akdeniz uyarısı: Kimse denemeye kalkmasın
18 Kasım Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef lahmacun tarifi sizlerle 18 Kasım Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef lahmacun tarifi sizlerle

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Kasım 2019 Pazartesi 15:28:34 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 15:29:51

VGM bursu ne kadar? VGM burs sonuçları 2019 sorgulama ekranı

VGM bursu ne kadar? VGM burs sonuçları açıklandı mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün burslarına başvuran öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanması ile VGM burs başvuru sonuçlarını bekleyenler de heyecanlandı. Ancak VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı. VGM burs sonuçları açıklandıktan sonra sorgulama işleminin nereden ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. VGM bursu ile ilgili merak edilen diğer detaylar da yoğun olarak araştırılıyor. VGM bursuna ilişkin araştırılan detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor..

eğitim dönemi için başvuran, eğitim masraflarını ve giderlerini karşılamak üzere burs bekleyen öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. VGM bursu ne kadar? VGM burs sonuçları 2019 sorgulama ekranına nasıl giriş yapılır? sorularının yanıtı da arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. VGM burs sonuçları 2019 sorgulama ekranına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

VGM BURS SONUÇLARI 2019 SORGULAMA EKRANI
 

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Binlerce öğrencinin merak ettiği Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların değerlendirme aşamasında olduğu biliniyor ve yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor.

VGM BURSU NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

2019 – 2020 eğitim yılı burs başvurularımız sona ermiş ve başvuru değerlendirme işlemlerine başlanmıştır.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs alan ya da bu eğitim yılında burs almaya hak kazanan öğrencilerin Genel Müdürlüğümüze yapmış olduğu burs başvurusu var ise iptal edilecektir. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

Ortaöğrenim burs başvuruları, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim burs başvuruları ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Burs başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden sizlerle paylaşılacaktır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere yapılacak işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimizce bilgilendirmeler yapılacaktır.

Bölge Müdürlüklerimizce talep edilmesi halinde SOYBİS İzin Formları’nın öğrenciler (18 yaşından büyükler) ve öğrenciye bakmakla yükümlü kişiler tarafından doldurularak Bölge Müdürlüklerimizin bildirdiği süre içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ