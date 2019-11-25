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25 Kasım 2019 Pazartesi 09:53:20 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 09:55:00

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuç sorgulama sayfası

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. VGM burs sonuçlarında geri sayım devam ediyor. VGM burs başvurusunda bulunan öğrenciler sabırsızlıkla sonuçların açıklanacağı anı bekliyor. 2019-2020 eğitim dönemi için VGM bursuna başvuran, eğitim masraflarını ve giderlerini karşılamak üzere burs bekleyen öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak son dakika açıklamalarını bekliyor. VGM burs sonuç sorgulama sayfasına haberimizden erişim sağlanabiliyor..

VGM burs sonuçlarında geri sayım devam ediyor. VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları açıklandı mı? gibi sorular arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. VGM burs sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekleyen öğrenciler, arama motorlarında her gün sorgulama yapıyor. VGM tarafından yapılan en sonki açıklamaya göre başvurular henüz değerlendirme aşamasında. 

VGM BURS SONUÇLARI 2019 SORGULAMA EKRANI

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Binlerce öğrencinin merak ettiği Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların değerlendirme aşamasında olduğu biliniyor ve yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor.

VGM BURSU NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

2019 – 2020 eğitim yılı burs başvurularımız sona ermiş ve başvuru değerlendirme işlemlerine başlanmıştır.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs alan ya da bu eğitim yılında burs almaya hak kazanan öğrencilerin Genel Müdürlüğümüze yapmış olduğu burs başvurusu var ise iptal edilecektir. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

Ortaöğrenim burs başvuruları, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim burs başvuruları ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Burs başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden sizlerle paylaşılacaktır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere yapılacak işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimizce bilgilendirmeler yapılacaktır.

Bölge Müdürlüklerimizce talep edilmesi halinde SOYBİS İzin Formları’nın öğrenciler (18 yaşından büyükler) ve öğrenciye bakmakla yükümlü kişiler tarafından doldurularak Bölge Müdürlüklerimizin bildirdiği süre içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

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