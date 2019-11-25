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25 Kasım 2019 Pazartesi 12:14:21 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 12:25:05

VGM burs sonuçları açıklandı: VGM bursu ne kadar? VGM bursu ne zaman yatacak?

VGM bursu ne kadar? VGM bursu ne zaman yatacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı. VGM yükseköğretim burs sonuçları ile ilgili bir açıklama yapıldı. Sonuçların değerlendirme aşamasında olduğu VGM yükseköğretim burs sonuçlarının da kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor. VGM bursu sonuç sayfasına haberimizden erişim sağlanabiliyor. VGM bursu ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor..

VGM burs sonuçları açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim burs başvurularının değerlendirme sürecini bitirdi. Sonuçlar öğrencilerin erişimine açıldı. VGM burs sonuçları https://www.vgm.gov.tr/ adresinden görüntülenebiliyor. Burs almaya hak kazanan öğrenciler VGM bursu ne kadar? VGM bursu ne zaman yatacak? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. VGM bursu ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2019-2020 EĞİTİM YILI ORTAÖĞRENİM Burs  Başvuru Sonuçları Açıklandı. Sonuç ekranı aşağıda yer alıor.

VGM BURS SONUÇ SAYFASI
 

VGM BURSU NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.

VGM BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede ödenir. Burs kazanan öğrencilere tamamlamaları gereken belgeler, hesap numarası açtırma ve diğer işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimiz tarafından bilgi verilecektir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

2019 – 2020 eğitim yılı burs başvurularımız sona ermiş ve başvuru değerlendirme işlemlerine başlanmıştır.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs alan ya da bu eğitim yılında burs almaya hak kazanan öğrencilerin Genel Müdürlüğümüze yapmış olduğu burs başvurusu var ise iptal edilecektir. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

Ortaöğrenim burs başvuruları, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim burs başvuruları ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Burs başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden sizlerle paylaşılacaktır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere yapılacak işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimizce bilgilendirmeler yapılacaktır.

Bölge Müdürlüklerimizce talep edilmesi halinde SOYBİS İzin Formları’nın öğrenciler (18 yaşından büyükler) ve öğrenciye bakmakla yükümlü kişiler tarafından doldurularak Bölge Müdürlüklerimizin bildirdiği süre içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

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