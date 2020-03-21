  • Bist 100
    85795.8
  • Dolar
    6,5547
  • Euro
    7,0589
  • Altın
    316,7020
İstanbul
9 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rizeli genç, corona virüse karşı yaptığı ağaç evde yaşıyor Rizeli genç, corona virüse karşı yaptığı ağaç evde yaşıyor
MSB'den flaş açıklama: 2 terörist öldürüldü MSB'den flaş açıklama: 2 terörist öldürüldü
Fırsatçılara geçit yok: Kaçak maske üreticisi mühürlendi Fırsatçılara geçit yok: Kaçak maske üreticisi mühürlendi
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 19 tane azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 19 tane azaldı
Emekliye 1.500 lira Nisan'da! İşte emekli, yaşlı, çalışanlar ve tüm vatandaşlara özel süper önlemler paketi Emekliye 1.500 lira Nisan'da! İşte emekli, yaşlı, çalışanlar ve tüm vatandaşlara özel süper önlemler paketi
Eşinden ayrılan genç kadın, evinin banyosunda vücudu morluklar içerisinde ölü halde bulundu Eşinden ayrılan genç kadın, evinin banyosunda vücudu morluklar içerisinde ölü halde bulundu
Sağlık Bakanlığı'ndan yönetmelik değişikliği! Sağlık Bakanlığı'ndan yönetmelik değişikliği!
Van'daki özel dershaneler uzaktan eğitime başladı Van'daki özel dershaneler uzaktan eğitime başladı
Koronavirüs kâbusu bitmiyor! Dünyada ölü sayısı 11 bini aştı Koronavirüs kâbusu bitmiyor! Dünyada ölü sayısı 11 bini aştı
Coronaya karşı 100 AVM kapandı Coronaya karşı 100 AVM kapandı
YÖK'ten, KKTC için koronavirüs önlemleri kararları YÖK'ten, KKTC için koronavirüs önlemleri kararları
Ürdün'de sokağa çıkma yasağı başladı Ürdün'de sokağa çıkma yasağı başladı
Kuzey Kore'den yeni füze denemesi! Kim Jong Un meydan okudu... Kuzey Kore'den yeni füze denemesi! Kim Jong Un meydan okudu...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Nevruz mesajı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Nevruz mesajı
Mehmetçik'ten sağlık çalışanlarına alkış desteği Mehmetçik'ten sağlık çalışanlarına alkış desteği
Türkiye'de bulunan 60 Ukrayna vatandaşı, ülkelerine döndü Türkiye'de bulunan 60 Ukrayna vatandaşı, ülkelerine döndü
Fas'ta corona virüsü vakası 86'ya yükseldi Fas'ta corona virüsü vakası 86'ya yükseldi
İlaçlama hizmetindeki talep patlaması, fahiş fiyatla sunan fırsatçılara yaradı İlaçlama hizmetindeki talep patlaması, fahiş fiyatla sunan fırsatçılara yaradı
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Papua Yeni Gine’de ilk Kovid-19 vakası görüldü Papua Yeni Gine’de ilk Kovid-19 vakası görüldü
İçişleri Bakanlığından asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı İçişleri Bakanlığından asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı
Koronavirüs kabusu devam ediyor! Peş peşe koronavirüs haberleri! İşte yaşanan son gelişmeler Koronavirüs kabusu devam ediyor! Peş peşe koronavirüs haberleri! İşte yaşanan son gelişmeler
AB ülkesi Bulgaristan'dan sert açıklama: Maske konusunda bize Türkiye yardım ediyor, Avrupa tek bir maske göndermedi AB ülkesi Bulgaristan'dan sert açıklama: Maske konusunda bize Türkiye yardım ediyor, Avrupa tek bir maske göndermedi
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı: İshal, bulantı ve iştahsızlık Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı: İshal, bulantı ve iştahsızlık

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Mart 2020 Cumartesi 09:39:53 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 09:43:28

Van'daki özel dershaneler uzaktan eğitime başladı

Van'da özel dershaneler, koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesi sonrası, Instagram ve Youtube gibi sosyal medya ağlarının yanı sıra, internet üzerinden yayın yapan yerel televizyon kanallarını da kullanarak uzaktan eğitime başladı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle, Türkiye?de eğitim kurumları geçen hafta tatil edildi. Bu kararın ardından harekete geçen bazı özel dershaneler, internet üzerinden yaptıkları yayınlarla öğrencilerin derslerinde geri kalmaması için çaba sarf ederek, yeni yöntemler geliştirdi. Youtube ve Instagram gibi sosyal medya ağlarının kullanıldığı uzaktan eğitim derslerinde, öğretmenler öğrencilerin sorularını da yanıtlayıp, interaktif bir ortam oluşturuyor.

ÖĞENCİLERERE, 'EVDEN ÇIKMAYIN' UYARISI

Öğretmenler, uzaktan eğitimlerde öğrencilerini koronavirüse karşı uyarmayı ihmal etmezken, derslerin belirlenen program kapsamında işlendiğini de kaydetti. İnternet üzerinden eğitime başlayan dershanelerden birinin müdürü olan Lokman Tekin, 600 öğrencinin uzaktan eğitim imkanından faydalandığını söyleyerek, ?? Derslere ara verilme kararı alındıktan sonra biz ekip olarak bir araya geldik. Neler yapabileceğimize yönelik tartışmalarda bulunduk. Öğretmenlerimizin hepsi canla başla çok yoğun bir mesai ile çalışıyorlar. Aynı zamanda Instagram hesabı üzerinden günde 4 saat canlı yayınla öğretmenlerimiz ders anlatıyor. Bu konuda öğrencilerimizden muhteşem dönüşler alıyoruz" dedi.

"WHATSAPP UZERINDEN SORU-CEVAP"

Bir başka dershanenin müdürü olan Taner Çokbakar ise Van'da internet üzerinden yayın yapan yerel televizyon kanalı üzerinden öğrencilerine uzaktan eğitim verdiklerini söyledi. Çokbakar şunları söyledi:

"Online dersler vermeye başladık. Bu dersler her gün işlenecek. Öğrencilerimize dağıttığımız programlara göre dersler verilecek. Burada sadece öğrencilerimiz değil, isteyen herkes burada dersleri takip edebilecek. Öte yandan WhatsApp üzerinde kurulan gruplarda öğrencilerimize ulaşabiliyoruz. Burada soru-cevaplar yapıyoruz, psikolojik destek veriyoruz. Biz, bu sürecin geçici olduğunun farkındayız. Bu ara dönemde iyi ders çalışsınlar. Bizim onların yanlarında olduğumuzu bilsinler."

DHA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER