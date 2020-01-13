Van, Erzurum, Bitlis, Patnos kar tatili var mı? 13 Ocak kar tatili olan iller haberimizde

Bazı il ve ilçelerdeki olumsuz hava koşulları kar tatili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle okula gitmekte zorlanan öğrenciler ve aileleri okulların tatil olup olmadığını öğrenmek istiyor. Van, Erzurum, Bitlis, Patnos kar tatili var mı? Kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? sorularının yanıtı araştırılıyor. 13 Ocak Van, Erzurum, Bitlis, Patnos kar tatili var mı? Kar tatili olan iller haberimizde yer alıyor..

13 OCAK KAR TATİLİ OLAN İLLER

Van, Erzurum, Bitlis, Patnos ili ve ilçelerinden yalnız Van'ın bazı ilçelerinde okullar tatil edildi. Erzurum, Bitlis, Patnos'ta henüz okullar tatil edilmedi.

VAN'DA OKULLAR TATİL

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle bugün merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BUZLANMAYA DİKKAT

Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği duyuruldu. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 4, Hakkari’de 0, Bitlis’te eksi 1 ve Muş’ta 2 derece olması beklenmektedir” denildi.