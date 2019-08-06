Üniversiteye yerleşen ek tercih yapabilir mi? Kimler ek tercih yapabilir?

Üniversiteye yerleşen ek tercih yapabilir mi? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Üniversite sınavına giren adaylar, yerleştirme sonuçlarını bugün itibari ile görüntüleyebiliyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 06 Ağustos 2019 tarihinde saat 12.00'den itibaren öğrenebileceklerdir. Sonuçtan memnun kalmayan adaylar üniversite ek tercihlerini merak ediyor.

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

2019 YKS sonuçları doğrultusunda merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramıyor.

2019 YKS sonuçları doğrultusunda merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme için başvuruda bulunabiliyor.

ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercihlerin ne zaman yapılacağına dair açıklama yapılmadı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Üniversiteler kayıt işlemleri ise 9 Ağustos'ta başlayacak, 23 Ağustos 2019 tarihine kadar sürecek. Buna göre, ek tercih dönemi de bu tarihten sonra boş kontenjanların bildirilmesi halinde yapılacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19 Ağustos'ta başlayacak, 23 Ağustos 2019 tarihine kadar sürecek. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır