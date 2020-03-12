Üniversitelerde tatil olur mu? YÖK'ten açıklama geldi
Üniversite tatiliyle ilgili YÖK'ten beklenen açıklama geldi. Milyonlarca öğrenci koronavirüs nedeniyle "üniversitelerde tatil olur mu?" sorusuna yanıt ararken konuya ilişkin YÖK'ten "Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Corona virüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek. Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak. Üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinlikler de düzenlenmeyecek" denildi.
YÖK'ten yapılan açıklamada, "Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek." ifadeleri kullanıldı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak." açıklamasında bulundu.
YÖK'ün açıklamasında, "Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek." ifadesine yer verildi.
YÖK, üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinliklerin de düzenlenmeyeceğini duyurdu.
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