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29 Ocak 2020 Çarşamba 15:39:10 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 15:40:20

Üniversiteler ne zaman açılıyor 2020? Üniversitelerde tatil ne zaman bitiyor?

Üniversiteler ne zaman açılıyor 2020? Üniversitelerde tatil ne zaman bitiyor? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yurdun dört bir yanında üniversite okuyan öğrenciler, girdikleri final sınavları sonrası güz dönemini bitirdiler. Ara tatile giren üniversite öğrencileri okullarının ne zaman açılacağını merak etmeye başladı. Üniversiteler bahar yarılı yılına başlangıç tarihleri birbirinden farklı olabiliyor. Üniversite öğrencileri ikinci yarıyılına ne zaman başlayacaklarını üniversitelerinin akademik takviminde görebiliyor. İşte üniversitelerin bahar dönemi başlangıç tarihleri...

Üniversiteler ne zaman açılıyor 2020? Üniversitelerde tatil ne zaman bitiyor? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yurdun dört bir yanında üniversite okuyan öğrenciler, girdikleri final sınavları sonrası güz dönemini bitirdiler. Ara tatile giren üniversite öğrencileri okullarının ne zaman açılacağını merak etmeye başladı. Üniversiteler bahar yarılı yılına başlangıç tarihleri birbirinden farklı olabiliyor. Üniversite öğrencileri ikinci yarıyılına ne zaman başlayacaklarını üniversitelerinin akademik takviminde görebiliyor. Bazı üniversitelerin bahar dönemi başlangıç tarihleri haberimizde..

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ YARIYIL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İstanbul Üniversitesi bahar yarıyılına 10 Şubat 2020 tarihinde başlıyor. Bu dönem 15 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek. Sınavlar 1 - 12 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak. Ancak bu tarihler fakülteye göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle öğrencilerin okulların başladığı tarih için okulları ile iletişime geçmeleri gerekiyor.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ YARIYIL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Marmara Üniversitesi'nde 3-14 Şubat tarihleri arasında Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme işlemi yapılıyor. Bahar Yarıyılı Dersleri 17 Şubat tarihinde başlıyor, 5 Mayıs tarihinde sona eriyor. Bahar Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınavları 8 - 19 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ YARIYIL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bahar yarıyılı dersleri 10 Şubat'ta başlayacak. Dersler 22 Mayıs'ta bitecek. Sınavlar 1 - 13 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İKİNCİ YARIYIL NE ZAMAN?

AÖF akademik takvimine göre, 17-28 Şubat tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri yapılıyor. Bahar Dönemi Ara Sınavı 18 - 19 Nisan 2020 tarihinde, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak.

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