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23 Temmuz 2019 Salı 10:55:48 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 11:16:14

Üniversite tercihleri nasıl yapılacak? YKS tercihleri başladı!

Üniversite tercih dönemi bugün itibari ile başladı. Üniversite sınavına giren adaylar ve veliler tarafından merakla beklenen YKS tercih kılavızu erişime açılmıştı. Adaylar tercihlerini bu kılavuzda yer alan kurallar doğrultusunda ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapabilecek. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar tercih süresi içerisinde tercihlerinde değişiklik yapma hakkına sahip olacak. Üniversite tercih işlemleri 29 Temmuz'a kadar sürecek. Üniversite tercihleri nasıl yapılır? Üniversite tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenler? sorularının yanıtları haberimizde.

Üniversite sınavına giren adaylar için tercih dönemi bugün başladı. ÖSYM, 15-16 Haziran tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2019-YKS) ait değerlendirme işlemlerini tamamlayarak 17 Temmuz'da adaylara duyurmuştu. Adaylar açıklanan puanlarına göre bugün itibari ile tercih işlemlerini yapabilecek. Adaylar ÖSYM tarafından erişime açılan kılavuza bakarak tercihlerini yapabilecek. Tercihler ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabilecek. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar tercih süresi içerisinde tercihlerinde değişiklik yapma hakkına sahip olacak.  Adaylar ve veliler tarafından merak edilen üniversite tercihleri ile ilgili işlemler haberimizde.

YKS 2019 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak yapabilecek.  Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih dönemi, 29 Temmuz Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek.

Başvuru döneminde yalnız elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak olup; Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı için tercihte bulunacak adaylar, puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak şartıyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını belirleyecek. Bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazarak tercih işlemlerini tamamlayacak.

Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;
a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,
b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları
göz önünde tutularak yerleştirilecekler.  

 

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. Adaylar, aynı zamanda ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’nü okuyarak burada belirtilen koşul ve açıklamalar doğrultusunda sonra tercihlerini yapmalılar.

Hangi tablolardan tercih yapacaksanız bu tabloları dikkatle incelenmesi gerekiyor.  Merkezî
yerleştirme öncesi yapılacak kontrollerde koşulların taşımadığı tespit edilebilen tercihler geçersiz olacak.

 

TERCİHLERİNİZİ SON OLARAK ŞU AÇILARDAN KONTROL EDİN!

1- Listenizdeki programların bu kılavuzda "bakınız/koşullar" olarak gösterilen ve giriş için aranan bütün koşullarını karşılıyor musunuz?

2- Listenizdeki programların kodlarını doğru yazdınız mı?

3- Listenize yazdığınız programların kodunu ve adını bir kez daha kontrol ediniz?

4- Listenizdeki programların sırası, gerçekten istek sıranıza uygun mu? Örneğin, beşinci tercihinize giriş hakkı kazanacak olsanız, "Keşke altıncı tercihimi kazanmış olsaydım." demeyeceğinizden emin misiniz? Bütün tercihleriniz için bu geçerli mi?

Bütün bu kontrollerden sonra tercih bildirim işlemi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Tercih işlemi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinin tekrar kontrol edilmesinde ve yazıcıdan tercih listesinin bir dökümünün saklanmasında fayda var. 

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