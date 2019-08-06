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06 Ağustos 2019 Salı 09:56:37 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 09:58:34

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS üniversite tercih sonuçları nereden öğrenilecek?

Üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. YKS sınavına giren öğrenciler sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Üniversite sınavına giren adaylar YKS tercihlerini 23 Temmuz-29 Temmuz tarihleri arasında tamamladı. Yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşması ile hangi üniversitede okuyacaklarını merak eden öğrenci adayları ÖSYM tarafından yayınlanacak sonuçları bekliyor. Üniversite tercih sonuçlarının bir an önce açıklanmasını isteyen öğrenci adayları seslerini sosyal medya üzerinden duyurdu. ÖSYM kurumuna yapılan çağrılara kayıtsız kalamayan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında tweet attı. Peki, üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS üniversite tercih sonuçları nereden öğrenilecek? Üniversite tercih sonuçları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Üniversite tercih sonuçları gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. YKS sınavında ter döken öğrenciler sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Üniversite sınavına giren adaylar YKS tercihlerini 23 Temmuz-29 Temmuz tarihleri arasında tamamladı. Yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşması ile hangi üniversitede okuyacaklarını merak eden öğrenci adayları ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçları bekliyor. Üniversite tercih sonuçlarının bir an önce açıklanmasını isteyen öğrenci adayları seslerini sosyal medya üzerinden duyurdu. ÖSYM kurumuna yapılan çağrılara kayıtsız kalamayan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, attığı tweet ile YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verdi. 

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün twitter hesabı üzerinden YKS tercih sonuçlarının bayramdan önce açıklanacağının müjdesini verdi. Aygün "YKS tercih sonuçlarının açıklanması için attığınız tweetleri okuyorum. Bazı tweetler gerçekten yaratıcı. Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız." şeklinde açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Halis Aygün gençlere yaptığı açıklamaya "Unutmadık merak etmeyin, biraz daha sabır." diye ekledi.

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI
 

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite tercih sonuçlarının ardından üniversite kayıtları 19 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler öncelikle kazandıkları üniversiteye internet üzerinden kayıt yaptıracaklar. Ardından kazandıkları üniversite tarafından istenen belgeleri hazırlayıp 23 Ağustos’a kadar teslim edecekler. Buna göre, üniversite kayıtları 19 – 23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak

EK YERLEŞTİRME OLACAK MI?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

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