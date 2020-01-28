  • Bist 100
    119772
  • Dolar
    5,9446
  • Euro
    6,5504
  • Altın
    301,5100
İstanbul
6 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türk denizaltılar ASELSAN ile görünmez oluyor Türk denizaltılar ASELSAN ile görünmez oluyor
Siyonist İsrail, Hakan Fidan’ı hedefe koydu! Kasım Süleymani ile bir tuttular Siyonist İsrail, Hakan Fidan’ı hedefe koydu! Kasım Süleymani ile bir tuttular
Bilim insanlarından elektronikte devrime yol açacak buluş Bilim insanlarından elektronikte devrime yol açacak buluş
Danimarka gazetesi Çin bayrağını koronavirüs sembolüyle çizince kriz çıktı! Hükümet çok öfkeli Danimarka gazetesi Çin bayrağını koronavirüs sembolüyle çizince kriz çıktı! Hükümet çok öfkeli
Oda TV yazarı Serdar Akinan itiraf etti: Bana bir kurallar çerçevesi dayattılar Oda TV yazarı Serdar Akinan itiraf etti: Bana bir kurallar çerçevesi dayattılar
EDHO yeni bölüm bugün mü, ne zaman? EDHO yeni bölüm fragmanı izleme linki EDHO yeni bölüm bugün mü, ne zaman? EDHO yeni bölüm fragmanı izleme linki
Oda TV yazarı Serdar Akinan itiraf etti: Bana bir kurallar çerçevesi dayattılar Oda TV yazarı Serdar Akinan itiraf etti: Bana bir kurallar çerçevesi dayattılar
Jandarma, depremzedeler için çadır kuruyor Jandarma, depremzedeler için çadır kuruyor
Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın evi müze oluyor Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın evi müze oluyor
'Şark Fatihi' Kazım Karabekir ölümünün 72. yılında anılıyor 'Şark Fatihi' Kazım Karabekir ölümünün 72. yılında anılıyor
"Tavuk yumurtası üzerindeki en fazla delik" rekorunu 11 bin 827 delikle egale etti "Tavuk yumurtası üzerindeki en fazla delik" rekorunu 11 bin 827 delikle egale etti
Üniversite sınavı ne zaman 2020? YKS başvuruları ne zaman başlıyor? Üniversite sınavı ne zaman 2020? YKS başvuruları ne zaman başlıyor?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Elazığ depreminde son durumu paylaştı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Elazığ depreminde son durumu paylaştı
Aydemir Akbaş'tan yıllar sonra gelen itiraf Aydemir Akbaş'tan yıllar sonra gelen itiraf
Sefirin Kızı 7. bölüm fragmanı yayında mı? Sefirin Kızı fragman izleme linki Sefirin Kızı 7. bölüm fragmanı yayında mı? Sefirin Kızı fragman izleme linki
2020 okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitiyor? 2020 okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitiyor?
Avrupa'daki dizel yasakları Türkiye'ye zorunlu emisyon testini getirdi Avrupa'daki dizel yasakları Türkiye'ye zorunlu emisyon testini getirdi
Katar Emiri, yeni başbakanı atadığını duyurdu! Katar Emiri, yeni başbakanı atadığını duyurdu!
Metin Feyzioğlu: Türkiye Doğu Akdeniz'de asli aktör Metin Feyzioğlu: Türkiye Doğu Akdeniz'de asli aktör
Bakan Soylu'dan önemli uyarı: Lütfen eski kıyafetlerinizi yollamayın, dağıtamayız Bakan Soylu'dan önemli uyarı: Lütfen eski kıyafetlerinizi yollamayın, dağıtamayız
ABD, Afganistan’da askeri uçağın düştüğünü doğruladı ABD, Afganistan’da askeri uçağın düştüğünü doğruladı
Galatasaray'da Mariano ile devam etme kararı alındı Galatasaray'da Mariano ile devam etme kararı alındı
Ersun Yanal Pep Guardiola'nın izinden gidiyor Ersun Yanal Pep Guardiola'nın izinden gidiyor
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki ilk transferi Nazım Sangare olacak Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki ilk transferi Nazım Sangare olacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ocak 2020 Salı 12:36:43 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 12:37:56

Üniversite sınavı ne zaman 2020? YKS başvuruları ne zaman başlıyor?

Üniversite sınavı ne zaman 2020? YKS başvuruları ne zaman başlıyor? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Üniversite sınavına girecek olan öğrenciler YKS sınavı için başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. Lise son sınıf öğrencileri ile lise mezunlarının girebileceği YKS sınavı ile ilgili merak edilen tarihler, 2020 ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alıyor. İşte 2020 üniversite sınavı tarihi ve YKS başvuru tarihleri..

Üniversite sınavı ile ilgili aramalar yoğunlaşmaya başladı. Üniversite sınavı ne zaman 2020? YKS başvuruları ne zaman başlıyor? sorularının yanıtı merak edilyior. Üniversite sınavına girecek olan öğrenciler ve mezunlar YKS sınavı için başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. Lise son sınıf öğrencileri ile lise mezunlarının girebileceği YKS sınavı ile ilgili merak edilen tarihler, 2020 ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alıyor. İşte 2020 üniversite sınavı tarihi ve YKS başvuru tarihleri haberimizde yer alıyor.

ÖSYM GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN.
 

2020 ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

YKS sınavı 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleşecek.

YKS 2020 TARİHLERİ

1. oturum TYT : 20 Haziran 2020'de yapılacak.

2. oturum AYT: 21 Haziran 2020'de yapılacak.

3. oturum YDT: 21 Haziran 2020'de yapılacak.

YKS BAŞVURU TARİHLERİ 2020

YKS başvuruları 6 Şubat 2020 tarihinde başlayacak, 3 Mart 2020 tarihinde sona erecek.

YKS NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ya da kısaca YKS, Türkiye'de 2017/2018 eğitim-öğretim yılı ile başlayan yükseköğretime geçiş sistemi sınavıdır. YKS ; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlanacak.

Birinci oturum olan TYT’de Türkçe’de 40, sosyal bilimler testinde tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisinden 5’er olmak üzere 20 soru yer alacak. Temel matematikten 40; fen bilimlerinden ise 20 soru yöneltilecek. AYT’de Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrafya-1’den 6 soru yanıtlayacak. AYT’nin sosyal bilimler testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak. YDT’de de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde 80 soru yer alacak.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ