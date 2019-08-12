Üniversite ne zaman açılıyor 2019? Üniversiteler ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. YKS sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşmeye hak kazanan öğrenciler heyecanla üniversitenin başlayacağı günü bekliyor. Üniversite kayıtları ise 19 Ağustos'ta başlıyor. Kayıtlar 23 Ağustos tarihinde tamamlanacak. Üniversite kayıt işlemlerini bu tarihlerde tamamlayan öğrenciler için ilk ders ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19 Ağustos'ta başlayacak, 23 Ağustos 2019 tarihine kadar sürecek. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

2019'DA ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Üniversitelerin açıldığı tarih ile ilgili kesin bir tarih bulunmuyor. Kayıt dönemlerinin geçmesinin ardından her üniversite ve fakülte eğitim öğretim takvimine göre farklı tarihlerde derslere başlayabilecek. Genel olarak üniversitelerde Eylül ayı içerisinde derslere başlanması bekleniyor. Bazı üniversitelerde bu tarih Ekim ayı başına da sarkabiliyor. Bu nedenle kayıt yapılan üniversiteden okul açılış tarihi hakkında bilgi alınması gerekiyor.