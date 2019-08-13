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13 Ağustos 2019 Salı 10:06:11 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2019 Salı 10:07:42

Üniversite kayıtları ne zaman yapılır? Üniversite elektronik kayıt tarihleri

Üniversite kayıtları ne zaman yapılır? Üniversite elektronik kayıt tarihleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, bir üniversiteye kayıt olma hakkını kazanan adaylar üniversite kayıt tarihlerini araştırıyor. Yerleştiği üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için üniversite kayıt tarihleri ÖSYM'nin yaptığı duyuru kapsamında yer aldı. Üniversite kayıtları için öncelikle elektronik kayıt yapılması gerekiyor. Elektronik kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite yerleşkesine gidilerek asıl kayıt işlemlerinin yapılması gerekiyor. Üniversite kayıtları için gereken belgelerin okula gitmeden önce öğrenci işlerinden öğrenilmesi faydalı oluyor.

Üniversite kayıtları ne zaman yapılır? sorusunun yanıtı öğrenci adayları tarafından arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, bir üniversiteye kayıt olma hakkını kazanan adaylar üniverisite kayıt tarihlerini araştırıyor. Yerleştiği üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için üniversite kayıt tarihleri ÖSYM'nin yaptığı duyuru kapsamında yer aldı. Üniversite kayıtları için öncelikle elektronik kayıt yapılması gerekiyor. Elektronik kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite yerleşkesine gidilerek asıl kayıt işlemlerinin yapılması gerekiyor. Üniversite elektronik kayıt tarihleri ve kayıt işlemlerine ilişkin diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir üniversitenin programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Asıl kayıt öncesinde elektronik kayıt yapılması gerekecek. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?

Üniversite e-kayıt hizmetinden faydalanmak için e-Devlet Kapısı Şifresi, Elektronik İmza, Mobil İmza veya İnternet Bankacılığı ile Giriş yöntemlerinden birini kullanarak e-Devlet Kapısı sistemine giriş yapabiliyor olmalısınız. İşleminize başlamadan önce gerekli e-Devlet Kapısı Şifresi, Elektronik İmza veya Mobil İmza’nızı temin etmelisiniz veya e-Devlet Kapısı’na entegre bankalardan birinin internet bankacılığını kullanıyor olmalısınız. e-Devlet Kapısı Şifrenizi PTT’lere kimliğiniz ile birlikte şahsen başvurarak temin edebilirsiniz. Elektronik veya Mobil İmza temin etmek için ilgili hizmet sağlayıcılardan veya operatörlerden bu hizmeti satın almalısınız. Oluşturulan belgeleri görüntüleyebilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader veya PDF dosyalarını görüntüleme özelliği olan başka bir uygulama kurulu olmalıdır.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

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