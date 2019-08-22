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Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları saat kaça kadar yapılır? Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları saat kaça kadar yapılır?

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22 Ağustos 2019 Perşembe 10:35:03 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:37:04

Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları saat kaça kadar yapılır?

Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları saat kaça kadar yapılır?sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversite programına yerleştirilen öğrencilerin internet üzerinden yaptıkları kayıt işlemleri 16 Ağustos'ta başladı, 21 Ağustos'ta sona erdi. Üniversite yerleşkelerinde yapılan kayıtlar ise 19 Ağustos tarihinde başladı. Üniversite kayıtları için son gün yaklaşıyor. Adayların açıklanan son kayıt tarihini kaçırmamaları ve bazı hususlara dikkat etmeleri gerekiyor. Aksi halde kayıt işlemi yapılamıyor. Üniversite kayıtları ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları saat kaça kadar yapılır? merak edilen konular arasında yer alıyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversite programına yerleştirilen öğrencilerin internet kayıtları 16 Ağustos-21 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Adayların üniversite yerleşkesine giderek yapacağı kayıtlar ise 19 Ağustos'ta başladı. Üniversite kayıtları için son gün yaklaşıyor. Adayların açıklanan son kayıt tarihini kaçırmamaları ve bazı hususlara dikkat etmeleri gerekiyor. Aksi halde üniversiteye kayıt işlemi tamamlanamıyor. Üniversite kayıt süreci hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. 

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR? SAAT KAÇA KADAR YAPILIR?

Üniversite yerleşkesinde yapılan kayıtlar 23 Ağustos 2019 tarihinde sona eriyor. Buna göre adayların yarın akşama kadar gerekli evrakları toparlayarak ilgili üniversite yerleşkesine gitmeleri gerekiyor. Kayıt işlemlerinin saat kaça kadar yapıldığı üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösterebileceği için gitmeden önce kampüsün aranması ve verilen saat doğrultusunda hareket edilmesi faydalı oluyor.

Üniversite kayıt sürecinde öğrencilerin bazı hususlara dikkat etmeleri gerekiyor. Üniversite kayıtlarında dikkat edilmesi gerekenler ve unutulmaması gereken evraklar şu şekilde sıralanıyor:

ÜNİVERSİTE KAYITLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet
belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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