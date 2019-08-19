Üniversite kayıt dönemi başladı! Üniversite kayıt evrakları nelerdir?

Üniversite kayıt evrakları nelerdir? arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. YKS sonuçlarına göre, yerleştiği üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için üniversite kayıt tarihleri ÖSYM'nin yaptığı duyuru kapsamında yer aldı. ÖSYM'nin takvimine göre üniversite kayıt dönemi bugün başladı. Öğrenci adaylarının öncelikle elektronik kayıtlarını yapmaları gerekiyor. Elektronik kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite yerleşkesine gidilerek asıl kayıt işlemleri yapılıyor. Elektronik kayıtlar, 16 Ağustos tarihinde başladı, 21 Ağustos akşamına kadar yapılabilecek. Asıl kayıtlar ise 23 Ağustos akşamına kadar yapılabiliyor. Üniversite kayıt evrakları ve kayıt işlemlerine ilişkin diğer detaylar haberimizde yer alıyor. Üniversite elektronik kayıtları e-Devlet Kapısı üzerinden öğrencilerin hizmetine sunduğu elektronik kayıt (e-Kayıt) uygulaması ile kolayca yapılabiliyor.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?

Üniversite e-kayıt hizmetinden faydalanmak için e-Devlet Kapısı Şifresi, Elektronik İmza, Mobil İmza veya İnternet Bankacılığı ile Giriş yöntemlerinden birini kullanarak e-Devlet Kapısı sistemine giriş yapabiliyor olmalısınız. İşleminize başlamadan önce gerekli e-Devlet Kapısı Şifresi, Elektronik İmza veya Mobil İmza’nızı temin etmelisiniz veya e-Devlet Kapısı’na entegre bankalardan birinin internet bankacılığını kullanıyor olmalısınız. e-Devlet Kapısı Şifrenizi PTT’lere kimliğiniz ile birlikte şahsen başvurarak temin edebilirsiniz. Elektronik veya Mobil İmza temin etmek için ilgili hizmet sağlayıcılardan veya operatörlerden bu hizmeti satın almalısınız. Oluşturulan belgeleri görüntüleyebilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader veya PDF dosyalarını görüntüleme özelliği olan başka bir uygulama kurulu olmalıdır.

ÜNİVERSİTE KAYIT EVRAKLARI NELERDİR?

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

Elektronik kayıtlar 16-21 Ağustos 2019

Üniversite yerleşkesinde yapılacak kayıtlar 19-23 Ağustos 2019