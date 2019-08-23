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23 Ağustos 2019 Cuma 16:53:18 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:55:14

Üniversite ek yerleştirme ne zaman? Ek yerleştirme kılavuzu 2019 yayınlandı mı?

Üniversite ek yerleştirme ne zaman yapılacak? Ek yerleştirme kılavuzu 2019 yayınlandı mı? merak ediliyor. Üniversite kayıt döneminin sona ermesi ile gözler ek yerleştirmeye çevrildi. YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversitenin programına yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme tarihlerinin açıklanmasını bekliyor. YKS sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleştirilen ancak sonuçtan memnun kalmayan adaylar da ek yerleştirmeye müracaat etmek istiyor. Ancak, 2019 YKS kılavuzuna göre merkez yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramıyor. Üniversite ek yerleştirme sürecine ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

Üniversite ek yerleştirme ne zaman yapılacak? Üniversite ek yerleştirme kılavuzu 2019 yayınlandı mı? sorularının yanıtı ve ek yerleştirme tarihleri 2019 binlerce öğrenci adayı tarafından araştırılıyor. Üniversite kayıt döneminin sona ermesi ile gözler ek yerleştirmeye çevrildi. YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversitenin programına yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme tarihlerini bekliyor. YKS sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleştirilen ancak sonuçtan memnun kalmayan adaylar da ek yerleştirmeye müracaat etmek istiyor. Üniversite ek yerleştirme sürecine ilişkin detaylar için haberimizi inceleyebilirsiniz. 

ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite kayıt dönemi bugün sona erdi. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye
bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır. Dolayısı ile ilk kayıt süreçlerinin yeni tamamlanması nedeniyle ek yerleştirme dönemi henüz başlamadı. ÖSYM'nin ek yerleştirme tarihleri ile ilgili açıklama yapması halinde son gelişme haberimiz içerisinde yer alacak.

ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

2019 YKS kılavuzuna göre merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır. 

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. 

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Ek yerleştirmede de elektronik kayıt yapılabilecektir.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

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