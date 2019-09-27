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27 Eylül 2019 Cuma 10:38:47 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 10:40:02

Üniversite ek tercih kayıtları bitiyor! Üniversite ek tercih kayıtları son gün nasıl yapılır?

Üniversite ek tercih kayıt dönemi bugün bitiyor. Üniversite ek tercih kayıtları son gün nasıl yapılır? öğrenci adayları tarafından merak ediliyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayanlar ek tercih döneminde bir kez daha şanslarını denedi. Ek yerleştirme sonuçlarına göre, bir üniversiteye yerleşme hakkı kazanan öğrenci adayları için kayıt dönemi bugün sona eriyor. Ek tercih kayıtlarının nasıl yapıldığı ve ek tercih kayıtları için gerekli evraklar haberimiz içerisinde yer alıyor.

Üniversite ek tercih kayıtları son gün nasıl yapılır? sorusunun yanıtı binlerce öğrenci tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Üniversite ek yerleştirme sonuçlarına göre, 15 bin 573 kişi lisans, 32 bin 794 kişi önlisans olmak üzere toplamda 48 bin 367 kişi bir üniversiteye yerleşti. 48 bin 367 kişi için ek tercih kayıtları 23 Eylül'de başladı. Üniversite ek tercih kayıtları bugün sona eriyor. Üniversite ek tercih kayıtlarının nasıl yapıldığına dair bilgiler haberimizde sıralanıyor.

ÜNİVERSİTE EK TERCİH KAYITLARI BUGÜN BİTİYOR

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 23 Eylül'de başladı. Kayıtlar bugün sona eriyor.

EK TERCİH KAYITLARI NASIL YAPILIYOR?

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, Üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

EK TERCİH KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil),  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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