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06 Ağustos 2019 Salı 15:01:16 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 15:03:08

Üniversite e-kayıt nasıl yapılır? Üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır, üniversite e-kayıt kılavuzu

Üniversite e-kayıt nasıl yapılır? Üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır? sorularının yanıtı merak ediliyor. Üniversite sınavına giren öğrenci adayları, yerleştirme sonuçlarını bugün öğrendi. Üniversitelerin bir programına yerleşen adaylar kayıt işlemleri ile ilgili araştırmalara başladı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecek. Bu aşamada yapılması gereken elektronik kayıt nedir? Üniversite e kayıt nasıl yapılır? sorularının yanıtı ve üniversite e-kayıt kılavuzuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

YKS sonuçları açıklandı. Üniversite sınavına giren adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 06 Ağustos 2019 tarihinde saat 12.00'den itibaren öğrenebiliyor. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT KILAVUZU
 

ÜNİVERSİTE E KAYIT NASIL YAPILIR?

Üniversite e-kayıt hizmetinden faydalanmak için e-Devlet Kapısı Şifresi, Elektronik İmza, Mobil İmza veya İnternet Bankacılığı ile Giriş yöntemlerinden birini kullanarak e-Devlet Kapısı sistemine giriş yapabiliyor olmalısınız. İşleminize başlamadan önce gerekli e-Devlet Kapısı Şifresi, Elektronik İmza veya Mobil İmza’nızı temin etmelisiniz veya e-Devlet Kapısı’na entegre bankalardan birinin internet bankacılığını kullanıyor olmalısınız. e-Devlet Kapısı Şifrenizi PTT’lere kimliğiniz ile birlikte şahsen başvurarak temin edebilirsiniz. Elektronik veya Mobil İmza temin etmek için ilgili hizmet sağlayıcılardan veya operatörlerden bu hizmeti satın almalısınız. Oluşturulan belgeleri görüntüleyebilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader veya PDF dosyalarını görüntüleme özelliği olan başka bir uygulama kurulu olmalıdır.

ADIM ADIM ÜNİVERSİTE E-KAYIT İŞLEMLERİ

http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Sisteme Giriş” bağlantısına tıklayınız.

Bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına yönlendirecektir. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdığından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif olduğundan emin olununuz.

Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme  giriş yapabilirsiniz.

Sisteme Giriş işleminizi tamamladıktan sonra,  “e-Hizmetler” bağlantısına tıkladıktan sonra gelen listede “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” altında bulunan “Üniversite E-Kayıt” bağlantısına tıklayarak veya,  Site İçi Arama kutusuna “E-Kayıt” yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki “Üniversite EKayıt” bağlantısına tıklayarak veya, Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yokuniversite-ekayit yazarak ulaşabilirsiniz.

Bu hizmetten faydalanmak için eDevlet Kapısı profilinizdeki e-posta ve cep telefonu bilgilerinizin tanımlı ve doğrulanmış olması gerekir. Eğer daha önce iletişim bilgilerinizi doğrulamadı iseniz, yandaki gibi bir ekran ile karşılaşacaksınız. “Bilgilerimi Şimdi Güncelle” düğmesine basarak e-posta ve cep telefonu bilgilerinizi sisteme giriniz. Ekrandaki yönergeleri takip ederek her ikisini de doğrulanmış hale getiriniz. Doğrulama işlemi için, e-posta adresinize gelen iletideki kodu ve cep telefonunuza gelen kısa mesajdaki kodu ilgili ekranlara yazmanız gerekir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra hizmeti tekrar açınız...

Hizmete ilk girdiğinizde kayıt yaptırabileceğiniz okulların listesi ile karşılaşacaksınız. Tüm devlet üniversitelerine(Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi hariç) ve ekranda listelenmiş olan vakıf üniversitelerine elektronik kayıt yapabilirsiniz. Okulunuz elektronik kayıt yapılabilecek üniversiteler içinde ise, “Devam Et” düğmesine basarak bir sonraki aşamaya geçiniz.

Bu aşamada ekrandaki bilgileri dikkatle okuyunuz ve tümünün eksiksiz ve doğru olduğundan emin olunuz. Eğer tüm bilgiler eksiksiz ve doğru ise, sayfadaki tüm uyarı ve duyuruları okuyup anladı iseniz aşağıda bulunan alanlara “EVET” yazdıktan sonra “Başvur” düğmesine basarak işleminizi tamamlayınız. Bilgilerinizde eksiklik veya yanlışlık varsa işleme devam etmeyiniz.

Başvurunuzu tamamladığınızda bu ekranda barkodlu elektronik kayıt belgenizi görüntüleyeceksiniz. Burada “Dosyayı İndir” bağlantısını kullanarak dosyayı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

Bu bölüm oluşturulan barkodlu belgeyi teslim alan kişi ve kurumlar için hazırlanmıştır. Kendinize ait belgeler için bu işlemi yapmanıza gerek yoktur. e-Devlet Kapısı üzerinde oluşturulan belgeler, üzerlerinde bulunan barkodlar sayesinde kontrol edilebilir, sahte ve tahrifat yapılmış belgeler kolaylıkla ayırt edilebilir.

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