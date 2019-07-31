TUS geç başvuruları ne zaman alınacak? TUS sınavı ne zaman?

TUS geç başvuruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na girmek isteyen adaylardan başvuru dönemini kaçıranlar için geç başvurular kabul edilecek. TUS geç başvuruları ve TUS sınavı ile ilgili gelişmeler ÖSYM tarafından açıklanan duyuruda yer alıyor. 2. dönem TUS sınavı için başvuru işlemlerinin tamamlanması ve başvuru ücretinin yatırılması gerekiyor. TUS geç başvuru ücretinin de başvuru gününde ödenmesi gerekiyor. Aksi halde yapılan başvurular geçerli sayılmıyor.

TUS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

TUS 2. dönem geç başvuruları 1 Ağustos 2019 tarihinde alınacak. Adaylar TUS geç başvurularını yarın 23:29'a kadar yapabilecek. 2 Ağustos 2019 00:00 itibari ile başvuru sayfası kapanacak. Bu nedenle TUS sınavına girecek adayların yarın gün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir. Bir başvuru merkezinden başvuru yapan adaylar, başvuru merkezine 10,00 TL Başvuru Hizmeti Ücreti ödeyecekler.

TUS SINAVI NE ZAMAN?

TUS 2. dönem sınavı 1 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşecek. TUS sınavı saat 10:15'te başlayacak. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınav saatinden en az 1 saat önce girecekleri binanın önünde hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar, sabah oturumunda saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

TUS NEDİR?

TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı), tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmeleri için girdikleri bir branş seçme sınavıdır.