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29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:45:20 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:46:37

Türkiye'nin en kapsamlı yetenek taraması yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencisi 800 bin çocuğun yetenek taraması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, zihinsel, resim ve müzik yeteneği bakımından akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen ilkokul 1, 2 ve 3. sınıftaki öğrencileri, 3-14 Aralık 2018'de e-okul sistemi üzerinden öğretmenlerince bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) aday gösterildi.

Aday gösterilen yaklaşık 800 bin öğrenci, 19 Ocak-14 Nisan 2019'da hafta sonları tablet bilgisayar ile grup tarama uygulamasına alındı.

Grup tarama uygulaması sonuçları 19 Nisan'da açıklandı ve barajın üzerinde puan alan öğrenciler aday gösterildikleri yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye tabi tutuldu.

Bireysel değerlendirmede; 1. sınıflar için Wechsler Nonverbal Yetenek (WNV) testi, 2. ve 3. sınıflar için Türkiye'nin ilk yerli zeka ölçeği olan Anadolu-Sak Zeka Ölçeği (ASİS) kullanıldı.

BİLİM VE SANAT MERKEZİ SAYISI 159'A ÇIKARTILDI

Görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencileri değerlendirmek üzere illerde komisyonlar oluşturulacak. Bu komisyonlarda akademisyenler, güzel sanatlar lisesi öğretmenleri ve bilim ve sanat merkezleri öğretmenlerinden oluşturulan uzmanlar görev alacak.

Bu yıl, genel zihinsel yetenek alanından 78 bin 707, görsel sanatlar yetenek alanından 40 bin 539, müzik yetenek alanından ise 15 bin 455 olmak üzere toplam 134 bin 701 öğrenci değerlendirildi. Bu değerlendirmenin sonucu 21 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanacak.

Tanılama sonucunda ortaya çıkması öngörülen ihtiyaca göre planlama yapıldı ve bu ay itibarıyla ülke genelinde bilim ve sanat merkezi sayısı 159'a çıkartıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesinde yaptığı değerlendirmede, "Derdimizin adı çocuğun yeteneğini keşfetmekti. Çocuklarımızın yetenek haritalarını çıkartabilmek için Türkiye'nin ilk yerli zeka ölçeği ASİS'i geliştirdik ve 800 bin öğrencimizle ülkemizin en kapsamlı yetenek taramasını gerçekleştirdik. Hedef tüm ülke..." ifadelerini kullandı.

ASİS NEDİR?

Prof. Dr. Uğur Sak ve ekibi tarafından Anadolu Üniversitesi ve MEB iş birliğinde geliştirilen ASİS'in pilot uygulaması 7 alt test, 276 madde, 4-12 yaş aralığında bin 202 çocuk ile yapıldı.

Standardizasyon çalışmasının 276 madde, 26 bölgede köy-kent, 4 bin 641 çocuk ve 64 testör ile yapıldığı zeka ölçeği ASİS'in geçerlilik ve güvenilirlik aşaması, bin 500'ün üzerinde çocuk ile test edildi.

ASİS, bu bölgelerdeki testörler ile 14 araştırmacı, 5 içerik uzmanı, 190 okul ve 6 bin 400’den fazla çocuk üzerinde 2 yıl süren uygulamayla tamamlandı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli Zeka Ölçeği ASİS'i ileriye götürmek ve dünyada örneği az bulunan dijital örnekler arasında yer almasını sağlamak için tablet uygulaması da geliştirildi.

(AA)

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